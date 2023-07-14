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Зеленський: Наразі масштабних загроз з боку Білорусі немає

Дар'я Нинько
45 хв. тому

Наразі масштабної загрози наступу російських військ з території Білорусі немає, повідомив Володимир Зеленський. Більш того, в ДПСУ зафіксували, що РФ вивела майже всіх своїх солдатів з території цієї країни.

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Загородження на кордоні України і Білорусі
Загородження на кордоні України і БілорусіФото: Belarus State Border Committee/dpa/picture alliance

Наразі масштабної загрози для України в контексті ймовірного наступу російських сил з території Білорусі немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у п'ятницю, 14 липня, у вечірньому відеозверненні.

"Була важлива доповідь керівника ГУР Буданова (керівника Головного управління розвідки міноборони України Кирила Буданова - Ред.) щодо ситуації на території Білорусі - дуже уважно стежимо, що там відбувається з погляду безпеки: станом на сьогодні масштабних загроз немає. Повне наше зосередження - на фронті", - сказав він.

РФ вивела з території Білорусі майже всіх своїх військових - ДПСУ

Водночас у Державній прикордонній службі України (ДПСУ) фіксують, що наразі Росія вивела з території Білорусі практично всіх своїх військових, які перебували там. Про це повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко на брифінгу в "Медіацентрі - Україна" 14 липня. Він зазначив, що Росія і далі використовує Білорусь як майданчик для навчання своїх підрозділів, втім кількість російських військових на полігонах там за останній час тільки зменшувалася.

"Ще донедавна ми фіксували цю кількість десь на рівні двох тисяч військовослужбовців, але наразі пройшла чергова ротація і практично всі російські військові виведені з території Білорусі", - повідомив речник ДПСУ.

Також прикордонники наразі не фіксують організованого заведення на територію Білорусі російських найманців з приватних військових компаній. Водночас не можна виключати, що через деякий час у межах нової ротації Росія може знову завести свої підрозділи на територію Білорусі, наголосив Деменко. Втім, наразі прикордонники не фіксують цього.

"Ситуація по кордону з Білоруссю залишається повністю контрольованою. По той бік кордону ми не бачимо, щоб ворог мав якесь необхідне угруповання, яке б могло здійснити повторне вторгнення на територію України. Але, попри все, ми маємо бути готові до розвитку будь-якої ситуації", - сказав Демченко.

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Водночас у міністерстві оборони Білорусі повідомили, що найманці ПВК "Вагнер"стали інструкторами "з низки воєнних дисциплін" для білоруських підрозділів територіальної оборони. "Повідомляємо, що військовим відомством та керівництвом компанії напрацьовано дорожню карту на найближчу перспективу з підготовки та передачі досвіду між підрозділами різних родів військ", - заявили у міноборони РБ.

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