Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

Реджеп Ердоган під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини підтримав членство України в НАТО і продовження "зернової угоди". Він також анонсував візит до країни Володимира Путіна.

За підсумками переговорів в президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав вступ України до Північноатлантичного альянсу. "Україна заслуговує на членство в НАТО", - наголосив Ердоган на пресконференції в ніч на суботу, 8 липня.

Володимир Зеленський зазначив, що "був радий почути" таку позицію турецького колеги в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі, що відбудеться наступного тижня.

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"Зернова угода" має бути продовжена

Реджеп Ердоган також підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає 17 липня. "Я бажаю продовження цієї ініціативи. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою діятимуть усвідомлюючи глобальну відповідальність", - цитує його слова агенція "Інтерфакс-Україна".

Президент Туреччини також зазначив, що наразі тривають перемовини щодо продовження угоди на три місяці. Але він хотів би, що її термін дії був збільшений до двох років.

Володимир Зеленський подякував турецькій стороні за підтримку "зернової угоди", зазначивши що останнім часом Росія "максимально блокує рух суден із продовольством".

"Росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря", - наголосив він.

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Путін відвідає Туреччину

Ердоган зазначив, що планує обговорити функціонування угоди, а також інші питання з президентом Росії Володимиром Путіном під час візиту останнього до Туреччини у серпні, пише агенція Anadolu.

"Обмін полоненими - одне з пріоритетних питань нашого порядку денного. Власне, сьогодні ввечері ми також обговорювали це питання з президентом. Ми будемо слідкувати за цим і сподіваємося, що незабаром отримаємо результат", - зазначив лідер Туреччини.

Своєю чергою президент України підкреслив, що Туреччина і особисто Ердогана відіграють важливу роль у звільненні українців із російського полону.

"Українці завжди цінуватимуть це, і я вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя й захищаючи стабільність", - зазначив Володимир Зеленський.

Туреччина підтримує суверенітет України

Ердоган також наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України і надає конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній і технічній сферах.

"Ми продовжимо докладати зусиль для завершення війни на базі переговорів, перебуваючи у повній солідарності з Україною", - запевнив він.

Володимир Зеленський же подякував Ердогану за підтримку української "формули миру".

Він також повідомив, що обговорив з Ердоганом низку спільних проєктів "щоб посилити наші держави та дати і більше безпеки, і більше робочих місць, і більше зростання".

"Це стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. Укладено й відповідні домовленості. Запросив Туреччину приєднатись до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови і трансформації", - зазначив президент України.

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