  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
ПолітикаТуреччина

Ердоган: Україна заслуговує на членство в НАТО

Степан Смишляєв
3 год. тому

Реджеп Ердоган під час візиту Володимира Зеленського до Туреччини підтримав членство України в НАТО і продовження "зернової угоди". Він також анонсував візит до країни Володимира Путіна.

https://p.dw.com/p/4TcCk
Зеленський та Ердоган у Стамбулі
Зеленський та Ердоган у СтамбуліФото: Murat Kula/AA/picture alliance

За підсумками переговорів в президентом України Володимиром Зеленським у Стамбулі президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган підтримав вступ України до Північноатлантичного альянсу. "Україна заслуговує на членство в НАТО", - наголосив Ердоган на пресконференції в ніч на суботу, 8 липня.

Володимир Зеленський зазначив, що "був радий почути" таку позицію турецького колеги в контексті підготовки до саміту Альянсу у Вільнюсі, що відбудеться наступного тижня.

Читатйте також: Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

"Зернова угода" має бути продовжена

Реджеп Ердоган також підтримав продовження Чорноморської зернової ініціативи, термін дії якої спливає 17 липня. "Я бажаю продовження цієї ініціативи. Я переконаний, що всі зацікавлені сторони з цією метою діятимуть усвідомлюючи глобальну відповідальність", - цитує його слова агенція "Інтерфакс-Україна".

Президент Туреччини також зазначив, що наразі тривають перемовини щодо продовження угоди на три місяці. Але він хотів би, що її термін дії був збільшений до двох років.

Володимир Зеленський подякував турецькій стороні за підтримку "зернової угоди", зазначивши що останнім часом Росія "максимально блокує рух суден із продовольством".

"Росія поводиться так, ніби їй належить усе Чорне море, ніби вона тут господар. Народи нашого регіону потребують більших зусиль заради обмеження агресивних амбіцій Росії та гарантування стабільності в регіоні Чорного моря", - наголосив він.

Читайте також: Шольц і Зеленський закликали подовжити зернову угоду

Путін відвідає Туреччину

Ердоган зазначив, що планує обговорити функціонування угоди, а також інші питання з президентом Росії Володимиром Путіном під час візиту останнього до Туреччини у серпні, пише агенція Anadolu.

"Обмін полоненими - одне з пріоритетних питань нашого порядку денного. Власне, сьогодні ввечері ми також обговорювали це питання з президентом. Ми будемо слідкувати за цим і сподіваємося, що незабаром отримаємо результат", - зазначив лідер Туреччини.

Своєю чергою президент України підкреслив, що Туреччина і особисто Ердогана відіграють важливу роль у звільненні українців із російського полону.

"Українці завжди цінуватимуть це, і я вірю, що ми разом зможемо зробити ще більше, рятуючи життя й захищаючи стабільність", - зазначив Володимир Зеленський.

Туреччина підтримує суверенітет України

Ердоган також наголосив, що Туреччина продовжує підтримувати територіальну цілісність і суверенітет України і надає конкретну допомогу в політичній, економічній, гуманітарній і технічній сферах.

"Ми продовжимо докладати зусиль для завершення війни на базі переговорів, перебуваючи у повній солідарності з Україною", - запевнив він.

Володимир Зеленський же подякував Ердогану за підтримку  української "формули миру".

Він також повідомив, що обговорив  з Ердоганом низку спільних  проєктів "щоб посилити наші держави та дати і більше безпеки, і більше робочих місць, і більше зростання".

"Це стосується співпраці у військово-промисловому комплексі, у розвитку технологій, виробництва безпілотників, інших стратегічних галузей. Укладено й відповідні домовленості. Запросив Туреччину приєднатись до масштабної роботи в межах відбудови України, відбудови і трансформації", - зазначив президент України.

Читайте також: Виробник Bayraktar збудує завод в Україні протягом двох років

Чи чекати Україні запрошення в НАТО на саміті у Вільнюсі

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Зеленський на острові Зміїний

500 днів війни: Зеленський відвідав острів Зміїний

Конфлікти27 хв. тому
1 стор. з 1
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

external

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Останній фермер у селі-привиді: як відбудовується Довгеньке

Суспільство19 год. тому09:33 хв.
external

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Як росіяни гуляють у Сочі і Грузії, поки в Україні війна

Подорожі22 год. тому31:35 хв.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселі

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Що принесе українцям саміт НАТО - надію чи розчарування?

Політика13 год. тому
Донорство крові

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Кров під час війни: Україні бракує постійних донорів

Суспільство19 год. тому
Партійці АдН святкують перемогу свого кандидата на регіональних виборах у Зоннеберзі, 25 червня 2023

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Мігранти стривожені зростанням рейтингів правопопулістів АдН

Суспільство20 год. тому
Поле в Україні, засіяне зерновими

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Ринок землі в Україні: жодного ажіотажу попри побоювання

Економіка24 год. тому
На головну сторінку