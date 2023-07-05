"Зерновий коридор" заблокований на вхід з 29 червня - СКЦ

Російська сторона заблокувала видачу дозволів на приєднання до "зернового коридору" для нових суден. Також РФ погрожує вийти з "зернової угоди" після 17 липня.

Останні інспекції суден, які мали зайти до українських портів чорноморським "зерновим коридором", були проведені 28 червня. За даними Спільного координаційного центру, в зворотному напрямку в липні було здійснено лише три інспекції.

Ще шість суден уже вийшли з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" з аграрною продукцією, а три перебувають під завантаженнями або слідують до них, передає агенція "Інтрефакс-Україна" в середу, 5 липня.

Росія заблокувала роботу "зернового коридору"

Раніше в Організації Об'єднаних Націй (ООН) і міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляли, що з 26 червня жодне нове судно не отримало дозвіл приєднатися до "зернового коридору", хоча заявки подавали 29 суховантажів. За інформацією українського міністерства, видачу дозволів заблокувала російська сторона.

Якщо нові судна не зможуть брати участь в "зерновій ініціативі", у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли спливає термін дії угоди, наголосили в мінінфраструктури України.

Москва знову погрожує вийти з "зернової угоди"

Протягом червня російські високопосадовці, включно з президентом Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявляли, що не бачать підстав продовжувати дію "зернової угоди" після 17 липня.

Зокрема, в міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ казали, що Чорноморській ініціативі доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россільгоспбанк" не під'єднають до міжнародної платіжної системи SWIFT, а також не усунуть перешкоди для поставок зерна і добрив з Росії.

Західні ЗМІ на початку липня повідомили, що Європейський Союз може дозволити "Россільгоспбанку" створити дочірню компанію з допуском до SWIFT для збереження "зернової угоди". У російському МЗС у відповідь сказали, що йдеться про "заздалегідь непрохідну схему", та знову заявили, що РФ планує вийти з угоди.

Росія вже не вперше погрожує заблокувати подальшу дію "зернової угоди" перед завершенням строків її дії. Також РФ неодноразово штучно блокувала роботу "зернового коридору".