  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
Останні відео
У фокусі
Військова допомога Україні
Воєнні злочини в Україні
КонфліктиУкраїна

"Зерновий коридор" заблокований на вхід з 29 червня - СКЦ

Степан Смишляєв
2 год. тому

Російська сторона заблокувала видачу дозволів на приєднання до "зернового коридору" для нових суден. Також РФ погрожує вийти з "зернової угоди" після 17 липня.

https://p.dw.com/p/4TRrR
Завантаження судна в рамках "зернової угоди" (фото - з архіву)
Завантаження судна в рамках "зернової угоди" (фото - з архіву)Фото: Andrew Kravchenko/AP/picture alliance

Останні інспекції суден, які мали зайти до українських портів чорноморським "зерновим коридором", були проведені 28 червня. За даними Спільного координаційного центру, в зворотному напрямку в липні було здійснено лише три інспекції.

Ще шість суден уже вийшли з українських портів "Одеса" та "Чорноморськ" з аграрною продукцією, а три перебувають під завантаженнями або слідують до них, передає агенція "Інтрефакс-Україна" в середу, 5 липня.

Росія заблокувала роботу "зернового коридору"

Раніше в Організації Об'єднаних Націй (ООН) і міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України повідомляли, що з 26 червня жодне нове судно не отримало дозвіл приєднатися до "зернового коридору", хоча заявки подавали 29 суховантажів. За інформацією українського міністерства, видачу дозволів заблокувала російська сторона.

Якщо нові судна не зможуть брати участь в "зерновій ініціативі", у портах "застрягнуть мільйони тонн продовольства" до 17 липня, коли спливає термін дії угоди, наголосили в мінінфраструктури України.

Москва знову погрожує вийти з "зернової угоди"

Протягом червня російські високопосадовці, включно з президентом Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим заявляли, що не бачать підстав продовжувати дію "зернової угоди" після 17 липня.

Зокрема, в міністерстві закордонних справ (МЗС) РФ казали, що Чорноморській ініціативі доведеться підшукувати альтернативи, якщо "Россільгоспбанк" не під'єднають до міжнародної платіжної системи SWIFT, а також не усунуть перешкоди для поставок зерна і добрив з Росії.

Західні ЗМІ на початку липня повідомили, що Європейський Союз може дозволити "Россільгоспбанку" створити дочірню компанію з допуском до SWIFT для збереження "зернової угоди". У російському МЗС у відповідь сказали, що йдеться про "заздалегідь непрохідну схему", та знову заявили, що РФ планує вийти з угоди.

Росія вже не вперше погрожує заблокувати подальшу дію "зернової угоди" перед завершенням строків її дії. Також РФ неодноразово штучно блокувала роботу "зернового коридору".

 

Експорт зерна: як фермери рятують бізнес під час війни

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Рештки літака МАУ, збитого над Тегераном

У Гаагу подали позов проти Ірану за збиття літака МАУ

Політика2 год. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Татуювальниця Апо Ванг-Од на обкладинці Vogue

Філіппінська тату-художниця Апо Ванг-Од та її мистецтво

Філіппінська тату-художниця Апо Ванг-Од та її мистецтво

Стиль життя3 год. тому8 фото
Запорізька АЕС у червні 2023

Вибухівка на ЗАЕС? Яким може бути найгірший сценарій підриву

Вибухівка на ЗАЕС? Яким може бути найгірший сценарій підриву

Конфлікти7 год. тому
external

Росія готує "бойових" дельфінів для захисту свого флоту?

Росія готує "бойових" дельфінів для захисту свого флоту?

Конфлікти8 год. тому01:03 хв.
Ukraine Krieg l Frontlinie bei Bachmut

Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

Контрнаступ ЗСУ: що ускладнює наступ української армії

Конфлікти8 год. тому07:46 хв.
Новий-старий генсек НАТО Єнс Столтенберг, січень 2023

Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?

Столтенберг залишається на чолі НАТО ще на рік: що попереду?

Політика23 год. тому
Наскільки сьогоднішня Франція відповідає ідеалам Республіки? Про це йдуть суспільні дебати

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Заворушення у Франції - стимул для ультраправих?

Політика4 липня 2023 р.
На головну сторінку