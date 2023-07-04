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Шольц і Зеленський закликали подовжити зернову угоду

Максим Сидоржевський
56 хв. тому

Німецький канцлер Шольц і український президент Зеленський провели чергові телефонні перемовини. Обговорили подальшу підтримку України й зернову угоду.

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Збір врожаю на Одещині
Збір врожаю на ОдещиніФото: Ukrinform/dpa/picture alliance

Канцлер ФРН Олаф Шольц (Olaf Scholz) у телефонній розмові у понеділок, 3 липня, запевнив президента України Володимира Зеленського в подальшій підтримці України з боку Німеччини. "Федеральний канцлер заявив про безперервну і непорушну солідарність з Україною на тлі російської агресії, що триває", - повідомив речник федерального уряду Штеффен Гебештрайт (Steffen Hebestreit).

Шольц і Зеленський обговорили політичну, військову та гуманітарну ситуацію в Україні. За словами Шольца, Німеччина в тісній співпраці з європейськими та міжнародними партнерами й надалі надаватиме Україні військову допомогу. Зеленський зі свого боку подякував керівнику уряду ФРН за військову підтримку України, особливо за зміцнення української ППО та артилерії.

За словами Гебештрайта, Шольц і Зеленський закликали подовжити зернову угоду під егідою ООН, термін дії якої спливає 17 липня, адже вона робить внесок у покращення глобальної ситуації зі харчовими продуктами. Росія неодноразово погрожувала зірвати продовження цієї угоди.

Зеленський згадав підготовку до саміту НАТО

Водночас український лідер повідомив, що під час його розмови з Шольцом йшлося й про вироблення спільної позиції до саміту Північноатлантичного альянсу, що має 11-12 липня відбутися в Вільнюсі. "Скоординували позиції перед Вільнюським самітом НАТО та обговорили формати майбутніх гарантій безпеки для України", - написав він у Telegram-каналі.

Читайте також: Зеленський: НАТО - не НАТО без України

Співрозмовники також поділилися оцінками останніх подій у Росії та Білорусі, додав Зеленський. 

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