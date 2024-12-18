ЄП готує резолюцію про історичні фальсифікації РФ

Росія застосовує дезінформацію та оперує умисно перекрученими історичними фактами, щоб проводити свою імперську політику та виправдовувати агресивну війну проти України. У Європейському парламенті (ЄП) впевнені, що кампанії з маніпулювання інформацією координуються та фінансуються російським урядом і є однією з основ державної політики РФ, тому вони становлять загрозу не лише для України, а й для всієї демократичної спільноти. Проблемі дезінформації та фальсифікацій, що використовує Росія, євродепутати присвятили окремі дебати, що відбулися у вівторок, 17 грудня, у Страсбурзі.

Російська дезінформація - переважно із соцмереж

"Російська влада переписує підручники історії (…), привносячи до шкіл пропаганду імперської війни та промиваючи мізки дітям вже багато років. І це має очевидні наслідки. Росія саджає у тюрми власних істориків і знищує організації, які шукають правду. Наприклад, Юрія Дмитрієва, завдяки якому було знайдено жертв сталінських репресій у Карелії. Ми вже бачили це у Радянському Союзі", - заявила верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас.

Читайте також: ЄС вперше запровадить санкції щодо організаторів гібридних атак РФ

За її словами, кампанії з дезінформації, які проводить РФ, є головним елементом гібридної війни, фронт якої "проходить крізь наші власні демократичні держави, університети, парламенти, ЗМІ та інші інституції". Таким чином Москва намагається вплинути на внутрішню політику в країнах ЄС і послабити підтримку України, вважає Каллас. Дезінформація чи спотворена інформація, що є правдою лише частково, досягає широкої аудиторії через соціальні мережі. "Вона буквально у нас у кишенях, на наших телефонах, у наших додатках", - наголосила Каллас. На її думку, найкращий спосіб протистояти дезінформації полягає у викритті, представленні фактів та підтримці незалежних медіа. Дипломатка також нагадала, що у ЄС боротьбою з російською пропагандою займається спеціально створена у 2015 році служба - East Stratcom Task Force.

Верховна представниця ЄС з питань зовнішньої політики Кая Каллас Фото: Alexandros Michailidise/European Union

"Кремль цинічно міняє місцями ролі жертви та агресора"

Під час дебатів про історичні маніпуляції Росії було чимало емоційних виступів, у яких євродепутати згадували про досвід своїх держав. "Я народилася в Литві, окупованій Радянським Союзом. Це був період огидної брехні, коли борців за свободу називали бандитами (…). Коли ми здобули незалежність, ми сподівалися на кінець імперії брехні. Однак пакт Молотова-Ріббентропа (про розмежування сфер впливу в Європі між СРСР та нацистською Німеччиною, що дав початок Другій світовій війні. - Ред.) став найбільшою європейською катастрофою минулого століття, і, на жаль, він відроджується в агресивній політиці нинішнього Кремля", - заявила євродепутатка від Європейської народної партії Раса Юкнявічене.

Дезінформація та фальсифікація історії з боку Росії є одним із ключових інструментів, які Кремль використовує вже довгий час для виправдання своєї злочинної агресії проти України, вважає польський євродепутат від групи консерваторів Аркадіуш Мулярчик. "Кремль цинічно міняє місцями ролі жертви та агресора, представляючи свою жорстоку війну як визвольну місію. Польща чудово знає ці механізми. Упродовж десятиліть після Другої світової війни Польща була жертвою спотворення історії, символом чого став Катинський розстріл - вбивство близько 22 тисяч польських офіцерів, відповідальність за який Радянський Союз намагався перекласти на інших”, - сказав Мулярчик.

Пропаганда та маніпуляції призводять до трагічних наслідків, але в міжнародному праві немає чітко прописаної відповідальності за ці дії, саме тому Росія продовжує свої кампанії з дезінформації, упевнений євродепутат-соціаліст із Хорватії Тоніно Піцула. "Найліпший спосіб боротьби з дезінформацією, окрім її викриття, - це відповідати на неї конкретними діями, щоб допомагати Україні стільки, скільки потрібно", - заявив політик.

"В Австрії, як і раніше, люблять Путіна"

Навіть представник крайньоправої групи ЄС "Патріоти за Європу", французький євродепутат П'єр-Ромен Тіонне заявив, що, спотворюючи історію, "Кремль намагається переконати нас, що, вторгнушись в Україну, вбиваючи її синів і бомбардуючи її міста, Росія насправді робить братерський жест". Тіонне відзначив, що у своїх публічних заявах, які передували вторгненню в Україну, Путін "заперечував історію українського народу", і ці заяви були покликані переконати, у тому числі й західну аудиторію, що "долі російського та українського народів нероздільні", "що Україна - молодша сестра Росії, а українська мова - діалект російської”.

Читайте також: Проросійського євродепутата хочуть позбавити недоторканності

Австрійський євродепутат Гельмут Брандштеттер (фото з архіву) Фото: Alain Rolland/European Union 2024

Цей виступ представника від політсили, яка традиційно у Європарламенті виступає проти підтримки України, став несподіванкою для інших євродепутатів. "Я здивований, що колега з партії "Патріоти за Європу" теж бачить, наскільки Путін жахливий, це означає, що деякі люди вчаться, і я дуже цьому радий. Але те саме не можна сказати про Австрію, адже там, як і раніше, люблять Путіна і вважають хорошим усе, що він робить", - констатував австрійський євродепутат від групи лібералів Гельмут Брандштеттер (Helmut Brandstätter) і закликав Єврокомісію протистояти маніпуляціям Кремля про війну проти України, метою яких є "захоплення територій силою, а помислів людей - брехнею".

Єврокомісія має провести оцінку "фашистської ідеології Путіна"

Кремль не першим почав застосовувати фальсифікацію історії для виправдання ідеології, ця доктрина є основою всіх тоталітарних режимів, зазначив литовський євродепутат від групи соціалістів Вітяніс Андрюкайтіс. "Я, напевно, єдиний тут, народжений у сталінському ГУЛАГу 1951 року, мої батьки були заарештовані та депортовані 1941 року", - сказав політик. Андрюкайтіс, історик за освітою, закликав Єврокомісію "вжити всіх необхідних заходів, щоб провести оцінку фашистської ідеології Путіна і прирівняти її до фашистського режиму Муссоліні та нацистського режиму (Гітлера. - Ред.)".

Резолюцію "Дезінформація та історична фальсифікація Росії для виправдання її агресивної війни проти України" буде винесено на голосування під час січневої сесії Європарламенту.