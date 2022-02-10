Ексрадник Гельмута Коля: ФРН не обіцяла нерозширення НАТО

Горст Тельчик (Horst Teltschik), який протягом багатьох років був радником із зовнішньої політики канцлера часів возз'єднання Німеччини Гельмута Коля (Helmut Kohl), відкинув заяву президента Росії Володимира Путіна про нібито отриману Москвою наприкінці холодної війни обіцянку від НАТО не розширюватися на схід.

В інтерв'ю Deutsche Welle, яке було оприлюднено у середу, 9 лютого, Тельчик наголосив, що брав участь в усіх переговорах глави уряду ФРН з керівником СРСР Михайлом Горбачовим та міністром закордонних справ СРСР Едуардом Шеварнадзе.

"На жодному з етапів не було ніяких обіцянок або обговорень розширення НАТО", - сказав він.

"Єдиною умовою з радянського боку було те, що після возз'єднання (Німеччини - Ред.) на території колишньої НДР (Німецька Демократична Республіка) не мало бути ані військ НАТО, окрім Бундесверу, ані об'єктів НАТО. І цю умову виконали. Але далі обіцянок не було", - заявив ексрадник Гельмута Коля.

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Тельчик: Вимога Москви не розширювати НАТО неприпустима

На думку Тельчика, вимога Кремля не розширювати НАТО неприпустима і президент РФ це розуміє. "Суверенна держава в нашому розумінні, демократична держава самостійно вирішує чи хоче вона бути членом альянсу та якого саме", - наголосив він.

Колишній радник ексканцлера ФРН описав конфлікт навколо України як "дуже серйозний". Будь-що може спровокувати ескалацію, додав він. Коли сили обох сторін знаходяться так близько один до одного, як зараз, ризик ненавмисного інциденту дуже високий, а тому важливо в першу чергу розвести обидві сторони, зазначив Тельчик.

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Ексрадник Гельмута Коля про "Північний Потік - 2"

Вторгнення Росії в Україну свідчитиме про кінець для газогону "Північний Потік - 2", переконаний ексрадник колишнього канцлера. "Якщо справа дійде до військової агресії, цей проєкт не виживе", - сказав Тельчик.

На тлі конфлікту навколо України низка західних лідерів вже дала зрозуміти Москві, що у разі вторгнення російських військ в Україну, до газогону застосують нові санкції.