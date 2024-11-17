Експорт зброї з Німеччини може перевищити рекордний 2023 рік

З січня до середини жовтня 2024 року уряд ФРН видав дозволи на експорт озброєнь на 10,9 млрд євро. Показник за весь 2023 рік становив 12,2 млрд євро, що стало рекордом.

Цьогоріч обсяги німецького експорту зброї та військової техніки, ймовірно, перевищать рекордний рівень 2023 року. З 1 січня до 15 жовтня 2024 року уряд ФРН видав 4163 дозволи на продаж за кордон озброєнь на загальну суму 10,9 мільярда євро. Про це в неділю, 17 листопада, повідомляє агенція dpa з посиланням на відповідь міністерства економіки на запит депутатки Бундестагу від "Союзу Сари Ваґенкнехт" (ССВ) Севім Даґделен (Sevim Dagdelen).

З цієї суми 7,2 мільярда євро припадає на зброю. Зростання оборонного експорту Німеччини відбувається головним чином за рахунок постачання Україні, яка вже третій рік обороняється від повномасштабного вторгнення Росії.

У 2023 році обсяг оборонного експорту ФРН становив 12,2 млрд євро

Тільки за перше півріччя 2024 року уряд Німеччини схвалив експорт озброєнь на 4,9 мільярда євро. Рекордний показник німецького експорту озброєнь у 2023 році становив 12,2 мільярда євро.

Авторка запиту до уряду, коментуючи ці цифри, розкритикувала розширення оборонного експорту. Лівопопулістський "Союз Сари Ваґенкнехт" вимагає від влади припинення військової допомоги Україні і початку переговорів з президентом РФ Володимиром Путіним, який розв'язав війну.

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Раніше повідомлялося, що до п'ятірки країн, яким ФРН постачає найбільше оборонної продукції, крім України, входять Сінгапур, Індія, Катар, а також - вперше за довгий час - Саудівська Аравія. Протягом кількох років влада Німеччини забороняла відправляти зброю до близькосхідного королівства у зв'язку з участю Саудіської Аравії у війні в Ємені, а також через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі в стамбульському консульстві, але ця заборона згодом була пом'якшена.