Три чверті - для України: Німецький експорт зброї зростає

За перший квартал 2024 року уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 мільярда євро. Майже три чверті німецького експорту зброї призначено для України.

Кількість виданих ліцензій на експорт німецьких озброєнь і далі зростає. З 1 січня по 27 березня уряд Німеччини схвалив експорт військових товарів на суму щонайменше 4,89 мільярда євро. Це майже стільки ж, скільки за всю першу половину 2023 року - 5,22 мільярда євро. Майже три чверті цієї суми (72 відсотки, або 3,54 мільярда євро) призначається для України, яку Німеччина підтримує у її захисті від російської військової агресії. Про це йдеться у відповіді міністерства економіки на питання депутата Бундестагу Севім Даґделен (Sevim Dağdelen) із "Союзу Сари Ваґенкнехт", на яку посилається агентство dpa у середу, 10 квітня.

У перший рік війни, у 2022 році, для України було схвалене постачання озброєнь на суму 2,24 мільяда євро, зокрема й системи ППО та важка артилерія. У 2023 році до них додалися основні бойові танки Leopard 2, які німецький уряд надав після довгих вагань. Обсяг експортних ліцензій для України зріс до 4,4 мільярда євро. За три місяці 2024 року обсяг експорту вже смягнув 3,54 мільярда євро.

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Найбільшою країною-отримувачем після України став Сінгапур (583,9 мільйона євро). За ним слідують Індія (143,3 мільйона євро), Саудівська Аравія (126,4 мільйона євро) та Катар (97 мільйонів євро).

У 2018 році німецький уряд в основному призупинив постачання зброї до Саудівської Аравії через участь королівства у війні в Ємені та вбивство журналіста Джамаля Хашоггі у генеральному консульстві у Стамбулі. Однак у 2023 році обмеження були ослаблені через припинення бойових дій в Ємені. Міністерство економіки зазначає, що дозволений експорт для Саудівської Аравії пов'язаний "майже виключно" із спільними проєктами з партнерами з ЄС та НАТО.

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