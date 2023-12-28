Рекордний експорт німецької зброї. Хто не радий цьому у ФРН

Експорт німецьких озброєнь у 2023 році досяг рекордних 11,7 мільярда євро. Близько третини цієї суми склали постачання Києву. Але не всіх у ФРН тішать успіхи німецького ВПК.

Коли восени 2021 року, після успіху на парламентських виборах, німецькі соціал-демократи, Зелені та ліберали вели переговори щодо формування спільного уряду, то погодилися з необхідністю обмежити експорт німецьких озброєнь. А на вимогу перших і других у коаліційний договір записали ще й намір ухвалити спеціальний закон, покликаний ще більше посилити і без того аж ніяк не ліберальну практику видачі урядових дозволів на військові постачання за кордон.

Але вийшло інакше. Щойно новий уряд Німеччини запрацював, як 24 лютого 2022 року російська армія розпочала широкомасштабне вторгнення на територію України. І вже через три дні новий канцлер Олаф Шольц (Olaf Scholz) проголосив у Бундестазі "зміну епох".

"Зміна епох" Олафа Шольца

Від колишньої стриманості у питаннях постачання озброєнь у гарячі точки світу тепер не залишилося й сліду. Отже, рекордний для експорту німецьких озброєнь 2023 рік - цілком закономірне явище.

Відповідаючи на запит депутата Бундестагу Севім Даґделен (Sevim Dagdelen), яка нещодавно перейшла з Лівої партії до Союзу Сари Ваґенкнехт, мінекономіки ФРН повідомило, що станом на 12 грудня поточного року уряд Німеччини видав дозволів на експорт озброєнь на загальну суму 11,71 мільярда євро. Попередній рекорд - 9,35 мільярда євро - був встановлений у 2021 році, більшу частину якого на посаді канцлерки перебувала Анґела Меркель (Angela Merkel).

Ще 2022 року на озброєння ЗСУ надійшли німецькі самохідні гаубиці PzH-2000 Фото: Ingo Wagner/dpa/picture alliance

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11,71 мільярда євро діляться приблизно порівну на власне озброєння (6,15 мільярда) та військове спорядження (5,57 мільярда). 90 відсотків усіх постачань йшли цього року з Німеччини в Україну, країни ЄС, НАТО та прирівняні до них за умовами видачі експортних ліцензій - наприклад, Японію, Австралію чи Південну Корею.

Серед клієнтів німецького ВПК лідирує, причому з неабияким відривом, Україна. Вже в перший рік російського вторгнення вона отримала з Німеччини озброєння та військове спорядження на 2,24 мільярда євро. Найдорожчими у 2022 році були постачання Києву німецьких систем ППО IRIS-T та важкої артилерії - самохідних гаубиць PzH 2000.

2023 року німецькі військові поставки Україні майже подвоїлися, склавши 4,15 мільярда євро. Не в останню чергу - через танки Leopard 1 і Leopard 2, які уряд ФРН досить довго не наважувався передати на озброєння ЗСУ.

Обсяги постачання до Ізраїлю зросли в 10 разів

Але Україна - не єдина країна, яка забезпечила Німеччині новий рекорд в експорті озброєнь. І без України його сума перевищила цього року 7 мільярдів євро. За ті 16 років, які перед Олафом Шольцем була при владі Анґела Меркель, Німеччина тричі перевищувала показник у 7 мільярдів.

Серед інших найважливіших ринків німецького ВПК - п'ять країн НАТО: Норвегія (1,2 мільярда євро), Угорщина (1,03 мільярда), Великобританія (654,9 мільйона), США (545,4 мільйона) та Польща (327,9 мільйона).

У десятці найбільших покупців німецьких озброєнь та військового спорядження - кілька країн, які не входять ні до НАТО, ні до Євросоюзу. На сьомому місці - Ізраїль. У 2023 році порівняно з 2022-м німецькі військові поставки до цієї країни зросли в 10 разів - з 32 мільйона до 323,2 мільйона євро. Левову частку із понад 200 урядових дозволів видали після 7 жовтня - дня, коли на Ізраїль напали терористи ХАМАСу.

Фото: Amir Cohen/REUTERS

Йшлося головним чином про компоненти для систем протиракетної оборони та обладнання для військового зв'язку. До категорії країн, прирівняних до держав НАТО та ЄС, належить і Південна Корея. Обсяг військового експорту з Німеччини до цієї країни склав у 2023 році 256,4 мільйона євро.

Експорт озброєнь як дзеркало ситуації у світі

Але уряд Олафа Шольца видав дозволи і на постачання німецьких озброєнь країнам, які не поділяють зовнішньополітичні принципи та демократичні принципи Німеччини - Об'єднаним Арабським Еміратам (78,2 мільйона), Єгипту (40,3 мільйона), Катару (15,1 мільйона) та Саудівській Аравії (13,3 мільйона).

Ця обставина особливо пригнічує прихильників обмеження експорту німецьких озброєнь, зокрема соціал-демократа Ральфа Штеґнера (Ralf Stegner). Наведені цифри "це, звичайно, погана новина", заявив Штеґнер, маючи на увазі в першу чергу Саудівську Аравію, яку він називає "однією з найбільш кровожерливих диктатур".

Не тішать експортні успіхи німецького ВПК і співголову партії Зелених Оміда Нуріпура (Omid Nouripour). Зростання кількості виданих урядом дозволів і збільшення обсягу поставок, за його словами, - "погана новина, оскільки є відображенням ситуації у світі". Нуріпур, як і раніше, наполягає на спеціальному правовому акті, який узаконив би і зробив ще суворішим контроль уряду за експортом озброєнь. "Необхідно просунутися вперед із законом про контроль за військовим експортом", - заявив політик агентству dpa і висловив сподівання, що такий закон ухвалять наступного року.

Інакше дивляться на речі у консервативній опозиції. Так, військовий експерт фракції ХДС/ХСС Родеріх Кізеветтер (Roderich Kiesewetter) вимагає від уряду Шольца розблокувати постачання сучасних бойових літаків Eurofighter Саудівській Аравії. Це необхідно ще й чекаючи на те, "щоб перешкодити дрейфу Саудівської Аравії із західного табору у бік, наприклад, Китаю", пояснив Кізеветтер.