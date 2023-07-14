Шольц про "зміну епох" і довгострокову підтримку України

Німеччина підтримуватиме Україну стільки, скільки потрібно. На саму ФРН чекає перехід на новий економічний устрій, оголосив німецький канцлер Олаф Шольц під час літньої пресконференції.

"Я підтримую вступ України до НАТО", - сказав Олаф Шольц (Olaf Scholz) і одразу ж сам помітив обмовку. Канцлер ФРН усміхнувся, в залі пролунали дуже різні звуки - від вигуків подиву та сміху до оплесків. Насправді, Шольц лише хотів підтвердити що підтримує вступ до Північноатлантичного альянсу Швеції.

Сміху взагалі вистачало цього разу на щорічній літній пресконференції канцлера, яка відбулася у Берліні у п'ятницю, 14 липня. Протягом перших хвилин сорока у когось із мобільного телефону без паузи лунала різдвяна мелодія "Jingle bells" - так, що чули всі присутні. Лише після кількох спроб вдалося знайти та вивести власника телефону із зали - літнього фотографа, який не знав, як усунути конфуз.

Щодо серйозних тем, то Шольц спочатку окреслив ті успіхи і виклики, перед якими, на його думку, опинилася Німеччина. Найбільшими з них він назвав війну Росії проти України, а, по-друге, необхідність реагувати на кліматичні зміни, що спричинені діяльністю людства. Говорячи про війну, канцлер ФРН назвав її "зміною епох", повторивши відомі слова, сказані ним уперше після початку масштабного вторгнення армії РФ на територію України 27 лютого 2022 року.

17 мільярдів євро Україні - лише на озброєння до 2027 року

Шольц і Зеленський на саміті НАТО у Вільнюсі Фото: Kay Nietfeld/dpa/picture alliance

Німеччина, на переконання канцлера, адекватно реагує на нові виклики, пов'язані з тим, що, "Путін розтоптав ногами міжнародне право". Війна на європейському континенті, за його словами, змусить ФРН довгостроково витрачати на оборону щонайменше два відсотки ВВП, тобто справдівиконати зобов'язання, дані раніше партнерам у рамках НАТО. Вперше цього показника ФРН досягне, за розрахунками глави уряду ФРН, уже наступного 2024 року.

За обсягом військової допомоги Україні Німеччина перебуває на другому місці після США, зауважив Шольц і з початку війни до 2027 року виділить Україні, "ймовірно, 17 мільярдів євро - причому лише на постачання озброєнь, з Німеччини або за гроші ФРН", спрогнозував Шольц.

Відповідаючи на запитання DW, Шольц підтвердив прихильність домовленостям, укладеним на полях саміту НАТО у Вільнюсі державами великої сімки. Йдеться про заяву G7, оприлюднену в останній день саміту НАТО у Вільнюсі 12 липня, в якій країни пообіцяли всеосяжні заходи щодо довгострокового забезпечення безпеки України– як тепер, так і в майбутньому.

За його словами, витрати України на оборону від російського вторгнення сьогодні зрівнялися з усім українським держбюджетом до війни. "Уявіть собі це в Німеччині? Зрозуміло, що Україна сама не здатна нести це навантаження", - зауважив канцлер.

При цьому обговорювати питання повоєнного врегулювання, наприклад, ідею Олексія Навального про виплату Москвою репарацій Києву з доходів від продажу нафти і газу, Шольц відмовився, зауваживши, що, на його переконання, слід сконцентруватися на тому, що потрібно сьогодні і "підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно". "Як людина, як громадянин, як німець і як європеєць я бажаю успіху Україні", - сказав Шольц.

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ФРН не заважатиме постачанням касетних боєприпасів ЗСУ

Німеччина продовжить підтримувати Україну зброєю Фото: Christoph Hardt/Panama Pictures/picture alliance

Журналісти також запитали канцлера про касетні боєприпаси для України. Німеччина, нагадав він, серед тих держав, які підписали Конвенцію з касетних боєприпасів, яка забороняє їх розробку, виробництво чи передачу іншим країнам. Україна, Росія та США до Конвенції не приєдналися, додав він, але Берлін не збирається коментувати "суверенне рішення" Вашингтона щодо надання Києву такої амуніції.

На уточнення журналіста, що конвенція зобов'язує країну-підписанта робити все можливе для того, щоби переконати інші країни відмовитися від касетних боєприпасів, Шольц послався на те, що ФРН робить це протягом багатьох років. Але рішення ухвалене, зокрема тому, що США не можуть дати достатньої кількості інших боєприпасів, додав Шольц. "Будь-яка зброя є руйнівною, представляючи небезпеку і після війни, - нагадав Шольц. - У Німеччині нам це відомо надто добре. У лісах досі знаходять бомби останніх днів війни, що не розірвалися, і все ще, через стільки десятиліть, доводиться оголошувати тривогу".

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Телефонна розмова з Путіним? Якось пізніше

Путін і Шольц під час перемовин у Москві, 15 лютого 2022 року Фото: Mikhail Klimentyev/dpa/Sputnik/picture alliance

Шольца запитали і про те, чи має він намір говорити з російським президентом. "Зрозуміло, що я зможу якось поговорити з ним (телефоном - Ред.). Але ніяких домовленостей з цього приводу немає", - зазначив глава німецького уряду.

Шольцу нагадали його емоційний виступ на адресу пропутінськи налаштованих виборців. Було це на початку червня, коли на зборах Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) опоненти спробували зірвати виступ канцлера ФРН, освистували його, вигукували на його адресу "розпалювач війни" та вимагали припинити постачання зброї Україні. "Розпалювач війни - Путін", - відповів Шольц, відреагувавши не властивим йому запальним виступом.

Загалом у Шольца імідж беземоційна політика, "шольцомата". Коментуючи цей виступ, він додав, що не втратив надію переконати критично налаштованих виборців у правильності свого курсу.

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"Амбітний план" німецької економіки до 2045 року

Олаф Шольц (третій праворуч) на церемонії запуску плавучого ЗПГ-терміналу в Любліні Фото: Jens Büttner/dpa/picture alliance

Шольц також вважає, що Німеччина успішно готується і до зміни епох у сфері переходу на новий економічний устрій. За його словами, ФРН взялася виконувати "дуже амбітний план" - привести свою, четверту за розміром у світі економіку, до кліматичної нейтральності до 2045 року. Це, на його думку, за масштабами змін можна зрівняти із другою промисловою революцією.

Канцлер згадав про масштабні зміни в енергетичному секторі: введення в експлуатацію терміналів СПГ, створення нових вітропарків, а також розробку геотермічних джерел енергії. За його словами, урядова коаліція підготувала всі необхідні законодавчі рамки, необхідні для того, щоб уже до 2030 року 80 відсотків електрогенерації у ФРН здійснювалось із відновлюваних джерел енергії. Це ще важливіше, враховуючи, що традиційні енергоресурси в майбутньому дорожчатимуть швидше, прогнозує Шольц.

"Знакові інновації в енергосекторі", як сказав Шольц, ставлять у тінь не менш масштабні, на його думку, зміни в інших секторах економіки, наприклад, "найбільші в історії Німеччини" інвестиції у виробництво напівпровідників.

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Не все так добре для канцлера, але він дивиться з оптимізмом у майбутнє

Загальна картина глобальних змін, про яку говорив Шольц, може не переконати виборців, розчарованих роботою чинної правлячої коаліції. Рейтинги уряду впали, натомість помітне зростання популярності правопопулістської партії "Альтернатива для Німеччини" (АдН). Та й для німецьких журналістів найважливіша тема - як Шольц може пояснити конфлікти всередині коаліції, яку піддають масштабній критиці всередині країни.

"Шольц про хаос у коаліції" - з таким анонсом чекав на спілкування канцлера з пресою, наприклад, другий канал громадського телебачення ZDF. Але очікування могли розчарувати, канцлер дав зрозуміти, що налаштований оптимістично щодо роботи коаліції у наступні два роки, що лишились урядові ("Чекаю, що буде менш голосно, але більш результативно").

Більше того, канцлер явно не проти піти і на наступний термін. Коли його запитали, що може переконати виборця, і що він вважає найбільшим успіхом правління, Шольц запропонував згадати минулі події. "Це ж успіх: ще восени 2022 року всі боялися, що буде холод та економічна криза на десятиріччя, але сьогодні всі про це забули", - зауважив канцлер.

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