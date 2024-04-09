У ФРН та Індії розглядають зміцнення оборонних зв'язків

Зв'язки Індії та ФРН у військовій сфері досі були мінімальними, але війна Росії проти України та агресивна риторика Китаю спонукають дві країни переосмислити своє оборонне партнерство.

Німеччина переживає суттєві зміни у своїй безпековій стратегії і сигналізує про зацікавленість у зміцненні зв'язків з Індією у військовій сфері. Чергове свідчення тому - заява посла ФРН в Індії Філіпа Акермана (Philipp Ackermann) про, як він висловився, "величезне зрушення парадигми" в цій галузі.

"Раніше ми були дуже нерішучі. Тепер у Німеччині є чітко виявлена політична воля розширити оборонне співробітництво з Індією за допомогою візитів військових, навчань, спільного виробництва і (взаємодії. - Ред.) в інших галузях, включно з інформаційними технологіями", - заявив Акерманн в інтерв'ю виданню The Times of India у березні. Перед цим наприкінці лютого представники оборонних відомств двох країн провели переговори в Берліні, обговоривши питання розвитку оборонного співробітництва, ситуацію з безпекою в Індо-Тихоокеанському регіоні та можливе проведення там спільних навчань. Так, у серпні німецькі ВПС разом із військовими з Франції, США та інших країн планують узяти участь у маневрах, організованих ВПС Індії. А в жовтні військово-морський фрегат і корабель бойового забезпечення Німеччини мають відвідати індійський штат Гоа.

Постачання німецьких озброєнь Індії: початок змін?

Німеччина починає розглядати Індію як природного партнера в регіоні, констатують спостерігачі, зазначаючи, що зміну ставлення Берліну до Делі спричинили війна РФ проти України і зростання агресивності Китаю в Індо-Тихоокеанському регіоні. Для Індії ж ідеться про те, щоб знизити багаторічну залежність від закупівель зброї в Росії та диверсифікувати їхні джерела.

Оборонні зв'язки між Берліном і Делі досі залишалися на мінімальному рівні, оскільки "було дуже мало спільного" і партнери "дивилися кудись убік, а не один на одного", пояснив у розмові з DW відставний адмірал Арун Пракаш, який у 2004-2006 роках обіймав посаду начальника штабу військово-морських сил (ВМС) Індії. "Німеччина була сфокусована на ЄС, а основні відносини в оборонній галузі в Індії були з Росією, Францією та Ізраїлем. Тобто досі зв'язки з Німеччиною були досить віддаленими, за винятком одного випадку, коли наприкінці 1980-х років ми придбали чотири підводні човни проєкту 212А, - уточнив Пракаш. - Ця програма також, на жаль, занепала".

Візит міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса (Boris Pistorius) в Делі торік дав новий поштовх двосторонньому оборонному партнерству. Пісторіус, який став першим главою німецького міноборони, який відвідав Індію з 2015 року, виступає за спрощення співробітництва в галузі оборони та укладення угод на постачання зброї Індії, розглядаючи цю країну як стратегічного партнера поряд з Австралією і Японією.

Борис Пісторіус, архівне фото Фото: Lisi Niesner/REUTERS

Індійські військові експерти кажуть, що в Делі вітали б такі зміни. "Німецьке машинобудування і технології завжди були на висоті, але ми знали, що Німеччина орієнтована на ЄС, а законодавчі обмеження у ФРН перешкоджали експорту, тому ми не отримували надто багато з Берліну, - вказує Арун Пракаш. - Зараз німці змінюють закони і стають більш відкритими в плані надання нам військової техніки".

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Під час поїздки міністра оборони ФРН до Індії німецькі та індійські компанії підписали угоду, що передбачає можливість будівництва шести сучасних дизель-електричних підводних човнів із застосуванням стелс-технологій. У зв'язку з цим Пракаш зазначив, що індійські ВМС будуть раді мати на озброєнні німецьку бойову техніку, якщо буде укладено угоду про підтримку і постачання запасних частин.

Співпраця в галузі оборони - в інтересах Індії та ФРН

Діпендра Сінгх Худа, генерал-лейтенант у відставці, колишній командувач Північним командуванням індійської армії, вважає, що від тісніших відносин у військовій сфері виграють і Індія, і Німеччина. "Індії потрібна модернізація, - підкреслив відставний генерал. - Їй необхідно диверсифікувати закупівлі озброєнь. Вона шукає додаткові технології, а Німеччина має дуже сильну і розвинену оборонну промисловість. Є величезні можливості для розширення співпраці, яка допоможе обом сторонам".

Колишній начальник штабу ВМС Пракаш поділяє таку точку зору: "Наразі обидві країни зацікавлені в тому, щоб налагодити відносини одна з одною і подивитися, що з цього вийде". У той час як Індія є найбільшим у світі імпортером озброєнь, Німеччина - одна з найбільших країн-експортерів.

Потреби Делі у зброї вельми широкі, підтверджує Діпендра Сінгх Худа: "Якщо ви подивитеся на індійські закупівлі зброї, то побачите, що вони охоплюють усі сфери. Оборонна промисловість Індії не дуже добре розвинена. Я думаю, що потенціал співпраці дуже великий, враховуючи, що потреби Індії величезні".

МіГ-21 індійських ВПС, жовтень 2020 року. Індія упродовж десятиліть закуповувала зброю в Росії Фото: Naveen Sharma/SOPA Images/ZUMA Wire/picture alliance

ВПС Німеччини та Індії зосередяться на спільних навчаннях

Ще одним елементом співпраці є спільні навчання. Очікується, що в багатосторонніх навчаннях ВПС у серпні візьмуть участь десятки німецьких військових літаків, включно з винищувачами Tornado та Eurofighter, літаками-заправниками та військово-транспортною авіацією.

"Коли контингент німецьких ВПС прибуде до Індії на навчання, його очолить сам головком. Він збирається прилетіти разом із винищувачами Eurofighter. Такого я ще не бачив", - повідомив DW Аніл Голані, віце-маршал авіації у відставці, нині гендиректор Centre for Air Power Studies, що базується в Делі.

За його словами, військово-повітряні сили з усього світу дедалі частіше хочуть брати участь у навчаннях з індійськими ВПС. "Одна з причин полягає в тому, що ми експлуатуємо як російські, так і західні літаки - Су, Rafale, Mirage та інші. Ніде більше інші ВПС не можуть отримати можливість виставити свої літаки (на навчаннях. - Ред.) проти повітряного флоту, виробленого в Росії".

Берлін має запитання до Делі

У той час як Індія та Німеччина стають на шлях встановлення тісніших відносин в оборонній сфері, спостерігачі нагадують, що обом країнам також необхідно усвідомити стратегічні проблеми та інтереси одна одної.

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"Німеччина з підозрою дивиться на те, чому Індія відкрито не підтримала одну зі сторін у російсько-українській війні. Але в Делі є свої власні стратегічні інтереси. Нам слід звернути увагу на ті сфери, де є збіги, а там, де є розбіжності, сісти й обговорити, щоб домогтися більшої ясності з обох боків, - рекомендує Діпендра Сінгх Худа. - Відверто кажучи, якщо подивитися, то саме так і розвивалися відносини між Індією і США протягом багатьох років".

Тоді як відставний віце-маршал авіації Аніл Голані заявляє, що майбутнє індійсько-німецьких відносин в оборонній галузі "хороше і надійне", колишній начальник штабу ВМС Арун Пракаш попереджає, що "складно передбачити майбутнє і те, як все обернеться". За його словами, Індія і Німеччина повинні почати співпрацювати і довести хоча б один проєкт до успішного завершення: "Це прокладе шлях до майбутніх відносин".