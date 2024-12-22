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ЕкономікаНімеччина

Експорт до РФ попри санкції: BMW заявила про порушення

Максим Сидоржевський
22 грудня 2024 р.

Співробітники, причетні до постачання автівок BMW з заводу в Ганновері, звільнені, заявив автовиробник.

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В РФ, попри санкції, можна купити машини BMW
В РФ, попри санкції, можна купити машини BMWФото: Igor Golovniov/ZUMA/picture alliance

Німецький автовиробник BMW оголосив у неділю, 22 грудня, що виявив порушення в експорті автомобілів зі свого заводу в місті Ганновер, що уможливили їх постачання до Росії. Ці порушення виявили завдяки проведеному внутрішньому контролю, у зв'язку з чим подальший продаж транспортних засобів зупинено, йдеться у заяві компанії.

"Крім того, BMW Group вирішила звільнити співробітників, які несуть за це найбільшу відповідальність", - повідомили у пресслужбі компанії.

Таким чином BMW підтвердила повідомлення видання Business Insider, яке раніше написало, що з заводу BMW в Ганновері російським клієнтам було поставлено понад 100 автомобілів преміум-класу. 

Постачання авто і інших товарів до РФ завдяки сірому імпорту

Через агресивну війну проти України міжнародна торгівля з Росією підпадає під дію різноманітних санкцій, в тому числі і з боку Європейського Союзу. Зокрема, під суворим ембарго перебуває постачання автомобілів російським клієнтам. 

Утім, за даними BMW, виробники з різних секторів страждають від того, що їхня продукція доступна для продажу в Росії або пропонується в Росії всупереч тому, що компанії намагаються дотримуватися санкцій. Відбувається це зазвичай за допомогою так званого сірого імпорту. BMW Group намагається запобігти такому імпорту за допомогою різних заходів, запевнили у компанії.

Наприкінці вересня у Німеччині троє чоловіків із Франкфурта-на-Одері були засуджені до тюремного ув'язнення за експорт сотень дорогих автомобілів до Росії.

У серпні журналістське розслідування німецького мовника ARD виявило, що до Росії, попри санкції, постачаються і пропонуються у вільному продажі нові автомобілі німецьких виробників BMW, Mercedes і Volkswagen.

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