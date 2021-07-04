Експерти повідомляють про зростання заражень коронавірусом у зв'язку з Євро-2020

Чемпіонат Європи з футболу сприяє зростанню числа заражень коронавірусом на континенті. Такого висновку дійшли експерти Європейського центру профілактики та контролю захворювань (ECDC) за результатами спостережень упродовж перших трьох тижнів Євро-2020.

За цей період у семи країнах Європи зафіксовано понад 2,5 тисячі випадків інфікування коронавірусом, які можуть бути пов'язані з футбольною першістю, стверджують експерти європейського відомства з питань охорони здоров'я. Такий розвиток подій не став несподіванкою, каже Вікі Лефевр, керівниця департаменту громадської охорони здоров'я в ECDC, оскільки масштабні заходи з великим числом відвідувачів, як і раніше, пов'язані з ризиком поширення інфекції.

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Наймасовіші випадки зараження SARS-CoV-2, які пов'язують з ЧЄ, зареєстровані в Шотландії - 1991. Збірна Шотландії зіграла два матчі групового турніру на стадіонах в Лондоні й Глазго. Вікі Лефевр зазначила, що дельта-варіант ще не почав поширюватися, коли складалися плани проведення матчів Євро-2020 за участю десятків тисяч глядачів на стадіонах. Тепер у Великобританії більшість нових випадків зараження припадає на високо заразний дельта-варіант.

ECDC: Рішення про проведення Євро-2020 було політичним

У Фінляндії у зв'язку з футбольним чемпіонатом Європи виявлено 436 випадків зараження коронавірусом - більшість з них після того, як фінські фанати відвідали матч за участю своєї збірної, що відбувся в Санкт-Петербургу. Невелике число заражень виявлено в Данії, Франції, Швеції, Хорватії та Нідерландах.

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Експерти не можуть точно визначити, де саме заразилися футбольні фанати. На їхню думку, це могло статися як на стадіонах, так і в фан-зонах, під час поїздки до місця проведення матчу, або ж під час приватних зустрічей до або після матчів.

Поїздки фанатів на матчі в країни з менш сприятливою епідеміологічною ситуацією можуть сприяти поширенню вірусу після повернення їх додому, застерігає ECDC.

Загалом рішення про проведення ЧЄ було "політичним", зумовленим тим, "на який ризик була готова піти" влада країн, які приймали у себе матчі турніру, зазначає Вікі Лефевр.