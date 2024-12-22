Малюська не бачить проблеми у видаленні держреєстрів

Існують резервні копії і їх можна відновити, а отриманий хакерами доступ до них - не проблема, запевняє ексміністр юстиції Денис Малюська.

Колишній міністр юстиції України Денис Малюська вважає, що у видаленні реєстрів російськими хакерами немає серйозної проблеми, оскільки існують резервні копії і все буде відновлено незабаром. Він також не вважає проблемою те, що російські хакери отримали доступ до цих даних.

"Абсолютна більшість інформації, про яку росіяни кажуть, що вкрали, і так знаходилася у вільному доступі", - зазначив він в коментарі виданню "Українська правда". Єдиним винятком, за його словами, є інформація з Державного реєстру актів цивільного стану. "Це один з найзакритіших реєстрів, де зберігається інформація, в якій, здавалося б, ніякої таємниці немає - що хтось народився або взяв шлюб. Але разом із тим є таємниця, яка жорстко охороняється законом - таємниця усиновлення", - зауважив ексміністр.

Він також нагадав, що остання російська кібератака була далеко не першою. "Раніше, судячи з їхніх заяв, вони фокусувалися на тому, щоб вкрасти інформацію. Зараз вони не лише вкрали, а й знищили. Це зміна поведінки російських хакерів", - констатував Малюська.

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Масштабна кібератака на українські держреєстри

19 грудня міністерка юстиції України Ольга Стефанішина повідомила про наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України за останній час, яку здійснили російські хакери. У результаті було призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства юстиції України. У зв'язку з кібератакою було тимчасово призупинено надання низки сервісів громадянам у застосунку "Дія".

У Telegram-каналі російської хакерської мережі XakNet Team стверджувалося, що вони зламали бази даних "Національних інформаційних систем" та всю базу даних українського мін'юсту, після чого ці бази даних зберегли, а згодом видалили, включаючи резервні копії на серверах у Польщі. Сукупний обсяг видалених даних склав понад мільярд рядків, стверджують російські хакери.

20 грудня прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що відновлення реєстрів мін'юсту займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів. 21 грудня представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук поінформував, що Кабінет Міністрів України зупинив строки адміністративного провадження та надання публічних послуг, які надаються з використанням єдиних і державних реєстрів мін'юсту. Також зупинені строки здійснення мін'юстом контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів мін'юсту.

Відсутність доступу до держреєстрів негативно впливає й на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити, повідомив Національний банк України (НБУ) у відповідь на запит інформагентства "Інтерфакс-Україна".