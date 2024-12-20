Хакери здійснили масштабну кібератаку на держреєстри України

Кібератака призвела до призупинення роботи державних реєстрів, які перебувають у компетенції українського міністерства юстиції. Російські хакери стверджують, що знищили мільярд рядків даних.

Російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України за останній час, повідомила пізно ввечері у четвер, 19 грудня, міністерка юстиції України Ольга Стефанішина.

"Внаслідок цілеспрямованої атаки тимчасово призупинено роботу єдиних та державних реєстрів, які перебувають у компетенції міністерства юстиції України", - написала вона у Facebook.

За її словами, мін'юст, разом із командою та фахівцями інших служб, координує роботу з протидії кібератаці та відновлення систем.

У першу чергу будуть відновлені Державний реєстр актів цивильного стану громадян, Єдиний державний реєстр юридичних осіб і фізичних осіб - підприємців та Державний реєстр прав на нерухоме майно та їх обтяжень.

За прогнозом, час першочергового відновлення складатиме орієнтовно до двох тижнів.

Стефанішина зазначила, що атака "здійснювалася росіянами з метою порушити роботу критично важливої інфраструктури держави" та "посіяти паніку серед громадян України та за кордоном".

"Дія": не працює частина сервісів

Тим часом на офіційному сайті застосунку "Дія" з'явилося повідомлення про те, що через оновлення державних реєстрів у "Дії" тимчасово не працює частина сервісів. Зокрема, не працюють сервіси з бронювання працівників, реєстрації ТОВ, шлюбу онлайн, реєстрації права власності на майно, "єВідновлення" та "єОселя", перереєстрації авто тощо.

На сайті зазначається, що технічні роботи проводять "Національні інформаційні системи", і що "Дія" не зберігає особисті дані, а лише підтягує інформацію з реєстрів.

Натомість у Telegram-каналі російської хакерської мережі XakNet Team стверджується , вони зламали бази даних "Національних інформаційних систем" та всю базу даних українського мін'юсту, після чого ці бази даних зберегли, а згодом видалили, включаючи резервні копії на серверах у Польщі. Сукупний обсяг видалених даних склав понад мільярд рядків, стверджують російські хакери.