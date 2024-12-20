Шмигаль про кібератаку: Відновлення займе до двох тижнів

Глава українського уряду Денис Шмигаль запевнив, що "Дію" відключили, щойно виявили кібератаку. Відновлення реєстрів займе від одного до двох тижнів, додав він.

Відновлення реєстрів міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів, повідомив у п'ятницю, 20 грудня, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Дію" було негайно від реєстрів відключено, щойно було виявлено кібератаку, вона не постраждала, вдалося швидко все локалізувати", - сказав прем'єр на "годині запитань до уряду" у Верховній Раді. Як запевнив Шмигаль, бекапи всіх реєстрів із даними станом на 18 грудня є, тому відновлення інформації в реєстрах не буде проблемою. Водночас він повідомив, що створено штаб, відбувається відповідна робота СБУ та Держспецзв'язку.

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Мін'юст роз'яснив як надаватиме нотаріальні послуги

У період відновлення роботи реєстрів, як повідомив мін'юст, забезпечено вчинення нотаріальних дій без використання та внесення відомостей, зокрема до спадкового реєстру, Єдиного реєстру довіреностей, Єдиного реєстру спеціальних бланків нотаріальних документів. Зазначається, що визначений законодавством строк для внесення нотаріусом відомостей до єдиних та державних реєстрів продовжено на період усунення наслідків хакерської атаки.

Також громадяни мають можливість звернутися до нотаріуса за вчиненням нотаріальних дій, що не пов'язані з перевіркою відомостей, що містяться в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та Єдиному державному реєстрі реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. "Доступні такі нотаріальні дії: посвідчення заповіту та довіреності; видача дублікатів нотаріальних документів, що зберігаються у справах нотаріуса; засвідчення вірності копій (фотокопій) документів і виписок з них; засвідчення справжності підпису на документах, у тому числі засвідчення справжності підпису на згоді на виїзд дитини за кордон без супроводу одного з батьків; засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу", - йдеться у повідомленні.

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МВС продовжить реєстрацію ТЗ

Тим часом у зв'язку хакерською атакою cервісні центри МВС України призупинили надання низки послуг з транспортними засобами, пов'язаних зі зміною власника. "Водночас лишаються доступним послуги: перша реєстрація транспортних засобів (нових та ввезених з-за кордону); встановлення ГБО; заміна, бронювання, замовлення та продовження терміну зберігання номерних знаків; екзаменаційні послуги (прийом іспитів, видача посвідчення водія); заміна та відновлення посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортного засобу; призначення належного користувача", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, напередодні російські хакери здійснили наймасштабнішу кібератаку на державні реєстри України.