Кібератака: уряд у Києві зупинив строки адмінпровадження

Рішення уряд України ухвалив через масштабну кібератаку, що обмежила доступ до даних держеєстрів.

Кабінет міністрів України зупинив строки адміністративного провадження та надання публічних послуг, які надаються з використанням єдиних і державних реєстрів міністерства юстиції України. Про це повідомив у суботу, 21 грудня, представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Також зупинені строки здійснення мін'юстом контролю за діяльністю у сферах державної реєстрації, розгляду скарг на рішення, дії чи бездіяльність державних реєстраторів, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів мін'юсту.

Виконання відповідних рішень уряду планується до відновлення доступу до єдиних та державних реєстрів.

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HБУ: Банкам складно відкривати нові рахунки та видавати кредити

Водночас відсутність доступу до держреєстрів негативно впливає на здатність банків відкривати нові рахунки та видавати кредити, повідомив Національний банк України (НБУ) у відповідь на запит інформагентства "Інтерфакс-Україна".

При цьому зазначається, що на роботу НБУ кібератака не вплинула. Нацбанк нагадав, що на початку широкомасштабного вторгнення держреєстри також були недоступні, у зв'язку з чим центробанк надавав банківській системі роз'яснення щодо порядку відкриття рахунків у таких умовах, керуючись якими банківська система працювала до середини червня 2022 року. "Зараз готується аналогічний лист для банківської системи", - анонсував центробанк.

Як повідомлялося, глава українського уряду Денис Шмигаль заявив, що відновлення реєстрів міністерства юстиції, на які було здійснено кібератаку, займе, за попередніми даними фахівців, від одного до двох тижнів.