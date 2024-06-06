ЄЦБ знижує ключову ставку. Європа перемогла інфляцію?

Це перше пом'якшення грошово-кредитної політики в Єврозоні після енергетичної кризи через війну РФ проти України. Однак питання полягає в тому, коли чекати наступних кроків щодо здешевлення кредитів.

Європейський центральний банк (ЄЦБ) знизив ключову ставку у Єврозоні з 4,5 відсотка до 4,25 відсотка річних. Про це було оголошено у четвер, 6 червня, після чергового засідання керівництва банку. Ухвалене рішення не стало несподіванкою. Європейський регулятор під керівництвом Крістін Лагард заздалегідь дав зрозуміти фінансовим ринкам, що бачить можливість почати пом'якшення своєї грошово-кредитної політики, оскільки в 20 країнах, які перейшли на валюту євро, інфляція явно сповільнюється.

Сплеск цін через COVID-19 і війну РФ проти України

Різке посилення грошової політики ЄЦБ у 2022-2023 роках було спричинене глобальним сплеском інфляції. Зростання світових цін значно прискорилося ще під час пандемії COVID-19, коли численні локдауни призвели до тривалих збоїв у світовій економіці, і досягло рекордних за останні десятиліття темпів через енергетичну кризу на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року.

Війна викликала, зокрема, стрибок цін на нафту та безпрецедентне здорожчання природного газу, оскільки російський "Газпром" припинив постачати його в Німеччину та інші країни Євросоюзу. Найбільше ціни на енергоносії зросли саме в Європі, і це спричинило швидке здорожчання практично всіх товарів та послуг.

Інфляцію у 2022/2023 роках у Німеччині відчув кожен покупець у супермаркеті Фото: Martin Wagner/IMAGO

З метою боротьби з інфляцією багатьом центральним банкам світу довелося підвищити ключові ставки, під які вони видають кредити комерційним банкам і цим регулюють надходження грошей у економіку. Федеральна резервна система (ФРС) США підняла свою базову ставку до діапазону 5,25-5,50 відсотка - до найвищого рівня за 22 роки.

ЄЦБ почав посилювати свою грошово-кредитну політику в липні 2022 року з рівня 0 відсотків річних, на якому ключова ставка залишалася на той момент уже понад шість років. Багаторічна політика наддешевих грошей була реакцією на боргову кризу в Греції та інших країнах Єврозони.

ЄЦБ почав діяти раніше, ніж американська ФРС

В Америці ФРС почала піднімати ставку на чотири місяці раніше, і діяла при цьому значно рішучіше, ніж європейський регулятор. Згодом критики неодноразово звинувачували керівництво ЄЦБ у тому, що воно надто пізно усвідомило небезпеку і масштаби інфляції, що насувалася. У вересні 2023 року ставка в Єврозоні після десяти підвищень поспіль зросла до 4,5 відсотка.

Будівля Федеральної резервної системи США Фото: Liu Jie/XinHua/dpa/picture alliance

І ось тепер ЄЦБ знизив її на 25 базисних пунктів (б.п.), що вважається стандартною величиною при зміні ставки. Тривалий час на фінансових ринках виходили з того, що зниження спочатку розпочне ФРС, адже вона раніше почала піднімати ставку і довела її до вищого рівня.

Проте темпи інфляції в США сповільнилися не так сильно, як очікувалося (у квітні - до 3,4 відсотка), тому європейський регулятор зміг раніше, ніж американський, почати пом'якшувати грошово-кредитну політику. Іншими словами - для стимулювання економіки, яка поки що зростає в Єврозоні досить повільно, а в Німеччині, найбільшій країні ЄС, взагалі пробуксовує.

Читайте також: Економіка Німеччини 2024: застій і швидке зниження інфляції

Інфляція в Єврозоні наближається до цільової позначки

Середній показник зростання цін у Єврозоні, який підскочив у 2022 році до 8,4 відсотка (у Німеччині інфляція кілька місяців перевищувала 10 відсотків), у квітні 2024 року знизився до 2,4 відсотка. Таким чином він уже майже впритул наблизився до цільового показника Європейського центрального банку, який відштовхується від того, що оптимальний для здорового макроекономічного розвитку рівень інфляції становить близько двох відсотків річних.

Щоправда, у травні показник піднявся до 2,6 відсотка, проте у штаб-квартирі ЄЦБ у Франкфурті-на-Майні не проводили переоцінку таких коливань. Там вважають, що тренд очевидний: зростання цін у Єврозоні нормалізується. Адже ось уже пів року темпи інфляції незмінно залишалися нижчими трьох відсотків.

Будівля штаб-квартири ЄЦБ у Франкфурті-на-Майні Фото: Florian Gaul/greatif/picture alliance

Тому і було ухвалене рішення подати фінансовим ринкам, бізнесу та споживачам обнадійливий сигнал і зробити кредити в Єврозоні дешевшими, нехай поки і мінімально. В експертних колах вважають, що європейський регулятор може продовжити зниження ставок у вересні та грудні після отримання великої макроекономічної статистики щодо другого і третього кварталів.

Однак жодного автоматизму під час подальшого пом'якшення грошово-кредитної політики не буде, все залежить від реальних темпів зростання цін, неодноразово наголошували в останні тижні представники ЄЦБ. Іншими словами, проголошувати остаточну перемогу над інфляцією в Європі поки що ніхто не збирається.

Читайте також: МВФ оптимістично оцінив перспективи світової економіки

Іпотечні кредити в Єврозоні мають здешевшати

Ось чому навіть ті експерти, які напередодні нинішнього рішення про зниження ставки критикували такий крок як передчасний, не передбачають серйозних негативних наслідків цього першого пом'якшення грошово-кредитної політики в Єврозоні.

Але й серйозних імпульсів для економіки поки чекати не варто. Однак цей перший крок може мати важливий психологічний ефект і здатний зміцнити оптимізм, що поступово наростає в ділових колах, а також поліпшити настрій у тих галузях, які особливо залежать від рівня кредитних ставок.

Наприклад, у будівельній галузі. У Німеччині сфера житлового будівництва дуже постраждала від того, що внаслідок посилення грошової політики в Єврозоні іпотечні кредити здорожчали приблизно в чотири рази: з одного відсотка річних до чотирьох відсотків. Тепер у німецьких потенційних покупців житла з'явилася надія, що кредити знову помітно здешевшають, якщо за ухваленим 6 червня рішенням слідуватиме цілий цикл зниження ключової ставки ЄЦБ.