Шоколад неодмінно подорожчає, можливо навіть дуже

Кондитерським компаніям у різних країнах доведеться підвищувати ціни на шоколадну продукцію, тому що на світовому ринку різко зросли біржові котирування какао-бобів. Які причини?

Якщо ви любите шоколад, то налаштуйтеся на те, що він сильно подорожчає - всюди у світі і, мабуть, на доволі тривалий час. Це неминуче, про що свідчать нові дані Федерального статистичного відомства ФРН (Destatis). Адже Німеччина - не тільки один з найбільших у світі споживачів шоколаду, а й один з провідних експортерів цих популярних солодощів.

Як повідомило Destatis 5 квітня, оптові ціни на найважливішу сировину для виготовлення шоколаду - какао-боби у лютому порівняно з тим же місяцем 2023 року, більш ніж подвоїлися, збільшившись на 108,7 відсотка. А якщо порівнювати із січнем 2024 року, то какао-боби всього за місяць подорожчали на 20,7 відсотка.

Услід за оптовими цінами виростуть роздрібні

Таким чином зростання сировинних цін, яке розпочалося ще торік, якраз зараз різко прискорюється. Причому йдеться про імпорт на найбільший у Європі німецький ринок, на який продукція переважно постачається за середньостроковими контрактами із відносно стабільними цінами. Стрибок біржових котирувань набагато сильніший: на лондонському торговельному майданчику ICE Futures Europe вони виросли за рік у чотири рази, причому основна частина цього підйому припадає на останні місяці.

Традиційні великодні зайці швейцарської фірми Lindt Фото: Photoshot/picture alliance

Зрозуміло, що з аналогічною швидкістю піднімати роздрібні ціни на свою продукцію виробники шоколаду не будуть, та й не зможуть, адже споживачі, і без того втомлені від високої інфляції останніх двох років, таке підвищення просто не приймуть. Але й залишати відпускні ціни на свою продукцію на колишньому рівні шоколадні компанії також не зможуть.

Один із лідерів галузі, швейцарський концерн Lindt&Sprüngli, ще на початку березня попередив: якщо котирування не знизяться, то стрибок на сировинному ринку "потягне за собою, незважаючи на стратегію хеджування та збільшення складських запасів, подальше підвищення цін у 2024 і 2025 роках". Іншими словами, стратегія укладання ф'ючерсних контрактів за зафіксованими цінами та інші механізми страхування від зростання сировинних котирувань допомагають зберегти рентабельний бізнес, але їх у нинішній ситуації вже недостатньо.

Підвищувати ціни доведеться, наприклад, і меншій німецькій компанії Ritter Sport, яка, як і раніше, активноекспортує до Росії свої традиційні квадратні плиткишоколаду. При цьому для російських підприємств Ritter Sport ситуацію додатково може посилити прогнозоване багатьма експертами подальше послаблення рубля.

Традиційні квадратні плитки шоколаду німецької фірми Ritter Sport Фото: Marijan Murat/dpa/picture alliance

Більше того, експерти припускають, що такому виробнику шоколаду для преміум-сегменту, як Lindt&Sprüngli, у якого норма прибутку дуже висока, доведеться у відсотковому відношенні піднімати ціни навіть не так сильно, як меншим і іменитим конкурентам. Адже у них зазвичай і норма прибутку менша, тому різке подорожчання сировини змусить їх піти на сильніше підвищення відпускних цін, інакше вони стануть збитковими.

У фермерів в Африці збитки через зміну клімату

У своєму повідомленні Destatis пояснює зростання імпортних цін на какао-боби "неврожаями, викликаними погодними умовами, а також зростанням попиту". Від негоди найбільше постраждали два головні виробники какао-бобів на планеті - Кот-д'Івуар та Гана. Разом із двома іншими країнами Західної Африки - Камеруном та Нігерією - вони забезпечують дві третини світового врожаю цієї культури. Однак Гана, наприклад, прогнозує, що збере цього року на 40 відсотків менше, ніж планувалося.

Небезпека в тому, що негода в цій частині планети загрожує через зміну клімату стати постійним явищем. "Через такі екстремальні погодні явища, як тривалі посушливі періоди, зливи або повені, падають урожаї та їхня якість, і зростає загроза повної втрати врожаю", - попереджає Всесвітній фонд дикої природи WWF. На думку цієї організації, у деяких регіонах, особливо там, де переважають монокультури, вирощування какао-бобів збережеться лише за умови, що буде вчасно вжито заходів адаптації сільського господарства до мінливого клімату.

Це вимагатиме значних інвестицій, а понад 90 відсотків світового виробництва какао-бобів забезпечують дрібні фермерські господарства, які часто не мають коштів навіть на добрива та пестициди, не кажучи вже про систематичне оновлення плантацій. На північному заході Кот-д'Івуару нові шоколадні дерева, які дають вищий урожай і краще справляються з негодою та хворобами, висаджувалися востаннє 25 років тому, вказує економічний тижневик Wirtschaftswoche.

Поки що африканські фермери від нинішнього зростання світових цін на свою продукцію практично ніяк не виграли, оскільки змушені за заздалегідь встановленими ставками продавати свій урожай державі, яка займається експортом какао-бобів. Але на початку квітня уряд Гани оголосив, що збирається приблизно на 50 відсотків підвищити закупівельні ціни, щоб зупинити дедалі більший обсяг нелегального продажу перекупникам і контрабандний вивіз продукції з країни, повідомило агентство Reuters.

Збирання какао-бобів у Камеруні Фото: SAABI/AA/picture alliance

Виробники шоколаду почали піднімати ціни

Що ж до зростання глобального попиту на шоколад, то найбільшими його споживачами на душу населення залишаються Швейцарія і Німеччина, проте їх починають наздоганяти країни Азії, зазначає інформаційне агентство KNA. Воно вказує насамперед на Малайзію та Індонезію, але дедалі більш активно шоколад імпортує тепер і Китай.

За даними Destatis, у лютому 2024 року відпускні ціни німецьких виробників шоколаду і продуктів, що містять какао, були на 8,8 відсотка вищі, ніж роком раніше. Відомство підкреслює, що це "зростання набагато вище за середнє", адже одночасно індекс оптових цін на продукти харчування, порівняно з лютим 2023 року, не тільки не зріс, але навіть знизився, нехай і всього на 0,6 відсотка, а цукор подешевшав на 0,9 відсотка.

Wirtschaftswoche рекомендує тим, хто полюбляє шоколад, налаштуватися на подальше зростання цін. Незважаючи на деяке покращення погодних умов у Західній Африці, ф'ючерсні контракти на постачання какао-бобів у вересні цього року коштували наприкінці березня на біржі приблизно на 60 відсотків дорожче, ніж у лютому, зазначає економічний тижневик.