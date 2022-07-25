Джипи для фронту: як поляки допомагають українцям

СуспільствоЄвропаДжипи для фронту: як поляки допомагають українцямTo view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 videoСуспільствоЄвропа25.07.202225 липня 2022 р.Німеччина: як інтегруються українські біженці у Берліні. Франція: як імам-гей бореться за рівні права серед мусульман. Італія: як Сардинія потерпає від навали саранчі. Албанія: чи вдасться врятувати останню дику річку в Європі.https://www.dw.com/uk/dzhypy-dlia-frontu-yak-poliaky-dopomahaiut-ukraintsiam-ievropa-u-fokusi/video-62584138Реклама