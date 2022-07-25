Джипи для фронту: як поляки допомагають українцям

25.07.2022 25 липня 2022 р.

Німеччина: як інтегруються українські біженці у Берліні. Франція: як імам-гей бореться за рівні права серед мусульман. Італія: як Сардинія потерпає від навали саранчі. Албанія: чи вдасться врятувати останню дику річку в Європі.