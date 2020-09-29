Дзеркальна відповідь: Лондон вислав двох білоруських дипломатів

Великобританія у вівторок, 10 листопада, вислала з країни двох білоруських дипломатів "у відповідь на необґрунтовану висилку" Мінськом двох британських дипломатів напередодні, 9 листопада. Про це повідомив міністр закордонних справ Великобританії Домінік Рааб, передає агентство AFP.

"Сьогодні ми надіслали чіткий сигнал режиму Лукашенка, що їхня неправомірна висилка двох британських дипломатів матиме наслідки", - написав глава МЗС країни у Twitter. За його словами, Лондон й надалі покладатиме на білоруську владу відповідальність за "сфальсифіковані вибори у серпні та за використання насильства для придушення білоруського народу".

Нагадаємо, напередодні влада Білорусі оголосила персонами нон-грата двох британських дипломатів - військового аташе Тімоті Бойкотта і заступницю посла Лізу Тамвуд.

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"Міністерством закордонних справ Білорусі 8 листопада 2020 року через діяльність, не сумісну зі статусом дипломатичного агента, статусом дипломата, а також з цілями перебування в Білорусі ухвалено рішення про оголошення двох дипломатів посольства Великобританії персонами non grata", - повідомив прессекретар МЗС Білорусі Анатолій Глаз в ефірі телеканалу ОНТ у понеділок.

Дипломати спостерігали за протестом

В ефірі телеканалу з посиланням на дані правоохоронних органів було сказано, що "ці люди збирали інформацію про внутрішньополітичну ситуацію в Білорусі і про перебіг протестів". У сюжеті ОНТ стверджується, що дипломати були помічені минулої неділі в момент, коли спостерігали за акцією протесту опозиції в центрі Мінська.

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"За наявними даними, з травня цього року дипломати неодноразово зустрічалися з представниками опозиційних і громадських, правозахисних організацій, а також неурядових структур. Військовий аташе неодноразово відвідував регіони все з тією ж метою. У липні представнику оборонного відомства білоруські колеги виносили попередження, але всі вони були проігноровані", - сказано в сюжеті телеканалу.

Що стосується заступниці посла, то на ОНТ заявили, що вона "координувала роботу журналістів Брюссельського бюро ВВС, за наявними даними, які прибули до Білорусі для висвітлення роботи передвиборчого штабу екскандидатки в президенти Світлани Тихановської і протестів".

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