Двоє українських десантників загинули на Донбасі 12 листопада

На Донбасі загинули двоє українських військових. Про це у п'ятницю, 12 листопада повідомив пресцентр штабу Операції об’єднаних сил.

"Внаслідок підриву на ворожому невідомому пристрої двоє військовослужбовців дістали поранення, несумісні з життям", - повідомляється у зведенні штабу ООС у Facebook.

79-та окрема десантно-штурмова бригада Миколаєва повідомила на своїй сторінці у Facebook, що загиблі 12 листопада - Руслан Прусов та Вадим Федосєєв.

"Під час виконання бойового завдання в районі проведення ООС загинули підполковник Прусов Руслан Халілович та майстер-сержант Федосєєв Вадим Вікторович. Непоправна втрата для країни, для десантно-штурмових військ, для родини, друзів та побратимів", - йдеться у повідомленні.

Українська сторона також заявляє про два випадки порушення режиму припинення вогню від початку доби. Зокрема, у районі населеного пункту Зайцеве Донецької області відкривали гранатометний вогонь, а також у напрямку Попасної Луганської області українські військові зафіксували "обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів".

У штабі ООС повідомляють, що українські військовослужбовці відкривали вогонь у відповідь.

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Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань. За даними президента України Володимира Зеленського від 11 листопада, за останні два роки на Донбасі загинули майже 150 військових.