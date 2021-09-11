 На Донбасі минулої доби загинуло двоє українських військових - штаб ООС | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

На Донбасі минулої доби загинуло двоє українських військових - штаб ООС

Бойовики за добу 14 разів порушили режим припинення вогню на Сході України. Внаслідок обстрілів загинуло двоє бійців ЗСУ, повідомили в штабі ООС.

Українські військові на Донбасі

Українські військові на Донбасі

Внаслідок обстрілів на Донбасі за минулу добу загинуло двоє українських військових, ще 9 отримали поранення, один отримав бойове травмування. Про це вранці у неділю, 12 вересня, повідомив пресцентр штабу ООС. Стан здоров'я трьох бійців - середньої тяжкості, інших - задовільний.

За цими даними, за минулу добу бойовики 14 разів порушили режим припинення вогню. Обстріли здійснювалися з артилерійських систем калібру 122-мм, з ручних і автоматичних станкових протитанкових гранатометів, підствольних гранатометів, великокаліберних кулеметів, мінометів 120 калібру та стрілецької зброї.

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Було здійснено обстріл цивільної інфраструктури Новогнатівки з великокаліберної зброї, внаслідок чого пошкоджено приватну будівлю і прилеглу територію, йдеться у повідомленні. Постраждалих серед місцевого населення немає.

Також повідомляється, що українські військові відкривали вогонь у відповідь на обстріли. Тим часом у самопроголошеній "ДНР" звинуватили українських військових у порушеннях режиму припинення вогню.  

За даними штабу ООС, поблизу населеного пункту Нью-Йорк проросійські сепаратисти за допомогою безпілотного літального апарату скинули міни калібру 82-мм. Крім того, в Донецькій області зафіксовано два прольоти  безпілотних літальних апаратів типу "Орлан-10" із перетином лінії розмежування.

Як повідомлялося 6 вересня, за даними Міжнародного комітету Червоного Хреста,  за час конфлікту на Донбасі зниклими безвісти вважаються 811 осіб.

 

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