На Донбасі загинув український військовий - штаб ООС

Внаслідок обстрілу з боку проросійських бойовиків на Донбасі в неділю, 7 листопада, загинув український військовослужбовець, а ще двоє зазнали поранень, повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил. Перед цим український віськовий загинув через обстріл 2 листопада, ще троє захисників були поранені з початку тижня.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям, двоє зазнали поранень. Воїнам надано домедичну допомогу та евакуйовано до лікувального закладу. Стан здоров'я одного пораненого - середньої важкості, іншого - задовільний", - йдеться у повідомленні штабу ООС у Facebook. Загинув сержант 24-ої окремої механізованої бригади Віталій Павлисько, родом із Львівської області, повідомила Яворівська района державна адміністрація.

За даними штабу ООС, "від початку доби збройні формування Російської Федерації вісім разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосовуванням забороненого мінськими домовленостями озброєння". В Луганській області зафіксовано проліт безпілотного літального апарату з перетином лінії зіткнення, йдеться у повідомленні.

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Українські військові відкривали вогонь у відповідь

У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, але не застосовували заборонене мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, що з липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним і нині, попри численні порушення з боку проросійських збройних формувань.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними Організації Об'єднаних Націй (ООН), внаслідок бойових дій загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних збройних формувань.