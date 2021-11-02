 На Донбасі загинув український військовий | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 02.11.2021

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Новини

На Донбасі загинув український військовий

Унаслідок порушення проросійськими силами режиму тиші на Донбасі від отриманих несумісних з життям поранень загинув український військовий.

Українська військова техніка на Донбасі, архівне фото

Українська військова техніка на Донбасі, архівне фото

Український військовий загинув внаслідок обстріліу із боку проросійських сил поблизу Павлополя на Донбасі в понеділок, 2 листопада, повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил у Facebook. 

Командування та особовий склад об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового. 

Також, за даними штабу, протягом минулої доби, 1 листопада, проросійські збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Обстріли були поблизу Новолуганського, Світлодарська, Водяного та Авдіївки.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь

У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, втім не застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, із липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним й нині, попри численні порушення з боку проросійських збройних формувань.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними ООН, внаслідок бойових дій вже загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних проросійських збройних формувань.

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