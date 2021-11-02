На Донбасі загинув український військовий

Український військовий загинув внаслідок обстріліу із боку проросійських сил поблизу Павлополя на Донбасі в понеділок, 2 листопада, повідомляє пресцентр Операції об’єднаних сил у Facebook.

Командування та особовий склад об’єднаних сил висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військового.

Також, за даними штабу, протягом минулої доби, 1 листопада, проросійські збройні формування 11 разів порушили режим припинення вогню, два з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Обстріли були поблизу Новолуганського, Світлодарська, Водяного та Авдіївки.

Українські військові відкривали вогонь у відповідь

У штабі наголосили, що українські військові відкривали вогонь у відповідь, втім не застосовували заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, із липня 2020 року на Донбасі почав діяти режим "повного та всеосяжного припинення вогню", який формально є чинним й нині, попри численні порушення з боку проросійських збройних формувань.

Збройний конфлікт на Донбасі триває з 2014 року. За даними ООН, внаслідок бойових дій вже загинули понад 13 тисяч людей, серед яких цивільні, українські військові та представники незаконних проросійських збройних формувань.

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