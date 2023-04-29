Двоє президентів країн ЄС перебувають в Україні

Президент Чехії Петр Павел, який перебуває з візитом в Україні, відвідав у суботу, 29 квітня, Дніпропетровщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зокрема, він побував у гуртожитку профтехучилища, яке дало притулок українським громадянам, які покинули регіони бойових дій, повідомив Лисак у Telegram.

Також Павел поклав квіти біля багатоповерхівки у Дніпрі, в яку 14 січня влучила російська ракета, та вшанував оборонців на Алеї Пам'яті. За інформацією Лисака Чехія переробила у лікарні міста Новомосковськ дев'ять багатофункціональних ліжок.

У той же день словацька президентка Зузана Чапутова відвідала Чернігівщину. З словами очільника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вона перебувала у Ягідному та Іванівці, де оглянула місцеві школи, "підвал однієї з яких став застінком, а інший - прихистком для місцевих жителів".

"Словами не описати жахи російської окупації в Ягідному: 367 осіб утримували у підвалі школи, 11 людей загинули. Злочини проти людяності - це свідоме рішення посіяти страх і страждання. Ми повинні допомогти відновити справедливість та притягнути до відповідальності за всі воєнні злочини, скоєні в Україні", - написала Чапутова у Twitter.