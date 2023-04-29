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Зузана Чапутова (л), Володимир Зеленський (ц) та Петр Павел
Зузана Чапутова (л), Володимир Зеленський (ц) та Петр ПавелФото: Ukrainian Presidential Press Service/REUTERS
ПолітикаЧехія

Двоє президентів країн ЄС перебувають в Україні

Анастасія Шепелева
1 год. тому

Президент Чехії Петр Павел був на Дніпропетровщині, а глава словацької держави Зузана Чапутова відвідала Чернігівщину.

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Президент Чехії Петр Павел, який перебуває з візитом в Україні, відвідав у суботу, 29 квітня, Дніпропетровщину, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Зокрема, він побував у гуртожитку профтехучилища, яке дало притулок українським громадянам, які покинули регіони бойових дій, повідомив Лисак у Telegram.

Також Павел поклав квіти біля багатоповерхівки у Дніпрі, в яку 14 січня влучила російська ракета, та вшанував оборонців на Алеї Пам'яті. За інформацією Лисака Чехія переробила у лікарні міста Новомосковськ дев'ять багатофункціональних ліжок. 

У той же день словацька президентка Зузана Чапутова відвідала Чернігівщину. З словами очільника Чернігівської  обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса, вона перебувала у Ягідному та Іванівці, де оглянула місцеві школи, "підвал однієї з яких став застінком, а інший - прихистком для місцевих жителів".

"Словами не описати жахи російської окупації в Ягідному: 367 осіб утримували у підвалі школи, 11 людей загинули. Злочини проти людяності - це свідоме рішення посіяти страх і страждання. Ми повинні допомогти відновити справедливість та притягнути до відповідальності за всі воєнні злочини, скоєні в Україні", - написала Чапутова у Twitter.

Як українці місяць жили в підвалі в Ягідному на Чернігівщині

 

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