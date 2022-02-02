Думки українців щодо російської агресії розділились порівну

Майже 45 відсотків громадян України вважає реальною загрозу нового вторгнення російських військ взимку-навесні 2022 року, водночас 44 відсотки певні, що нападу найближчим часом не буде. Про це свідчать данні січневого дослідження Центру Разумкова, оприлюднені у середу, 2 лютого.

Як свідчать дані телефонного опитування 1206 респондентів, громадяни так само порівну розділені і в своїй готовності стати на захист країни: 45 відсотків вважають, що це справа військових, стільки ж - готові долучитись до оборони у будь-який спосіб.

У Центрі Разумкова звертають увагу, що найбільше стурбовані вторгненням РФ мешканці Центрального регіону (54,9 відсотків), найменше - Сходу (28,5 відсотків). Чим вищий рівень освіти респондентів, чим частіше вони вважають, що загроза є реальною, зазначають соціологи.

В гендерному ж розрізі більшу готовність до оборони виявляють чоловіки - 61,3 відсотки, особливо на заході країни (73,7 відсотка).

Читайте також: Тероборона України: у міноборони розповіли, як формуватимуть загони

Зусиль влади недостатньо

Водночас лише трохи більше чверті респондентів вважають достатніми дипломатичні та оборонні зусилля влади для запобігання агресії РФ, тоді як 55,6 відсотка цими діями не задоволені. Найбільш оптимістично оцінює старання влади молодь (42,5 відсотка), серед електорату партії "Слуга народу" довіру до керівництва країни зберігає 70 відсотків.

Що ж до оцінки президента України Володимира Зеленського як верховного головнокомандувача, то майже 56 відсотків респондентів певні, що він не здатен ефективно організувати оборону країни у разі нападу. Довіряють голові держави в цьому питанні майже 27 відсотків.

Що ж до більш конкретних питань управління, то понад 57 відсотків опитаних вважають, що пріоритетом для бюджетного фінансування має стати оборона, а не "Велике будівництво", 22 відсотки - навпаки. 26 відсотків респондентів вважають прямі переговори між Володимиром Зеленським та президентом Росії Володимиром Путіним дієвим способом досягнення миру, 56 відсотків певні, що такі переговори слід вести лише за участі США та ЄС.

Читайте також: Зеленський: Паніка через дії РФ коштувала українській економіці 12,5 мільярда доларів

Переважна більшість громадян не вітає переговори Зеленського і Путіна без посередників

Загострення з Росією

За даними країн Заходу, Росія перекинула до анексованого Криму та до кордону з Україною до 120 тисяч військовослужбовців. Це розглядають як загрозу чергового вторгнення в Україну. Москва заперечує підготовку до нового вторгнення та звинувачує європейців та американців у озброєнні України та проведенні маневрів поблизу кордонів РФ.

Наприкінці грудня Росія висунула низку вимог до США та НАТО щодо так званих "гарантій безпеки", що стосуються скорочення американських військ та озброєнь у Європі та відмови від подальшого розширення альянсу на схід. Вашингтон та керівництво НАТО відповіли на них відмовою. Серія січневих переговорів із РФ закінчилася безуспішно. Захід закликає Москву відвести війська від українського кордону та погрожує масштабними санкціями у разі можливого вторгнення.