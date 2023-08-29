ДТП у Києві: Тандира відсторонили від здійснення правосуддя

ВРП ухвалила рішення тимчасово відсторонити від здійснення судочинства Тандира, який збив на смерть нацгвардійця. Рішення буде чинним до набуття законної сили вироку суду у його справі або ж до її закриття.

Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила від здійснення правосуддя суддю Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, який збив на смерть військовослужбовця Національної гвардії України. Про це у вівторок, 29 серпня, повідомляється на сайті ВРП.

Там пояснили це рішення тим, що Тандира притягнуто до кримінальної відповідальності. Відсторонення буде чинним до того, як вирок суду набуде законної сили або кримінальне провадження у його справі закриють.

Тандиру загрожує 10 років ув'язнення

Напередодні, 21 серпня, прокуратура направила обвинувальний акт у кримінальному провадженні проти судді Олексія Тандира для розгляду по суті до Святошинського районного суду. Суддю обвинувачують у порушенні правил безпеки дорожнього руху у стані алкогольного сп'яніння (ч. 3 ст. 286-1 Кримінального кодексу України).

Слідство підтвердило версію, за якою 25 травня сп'янілий Тандир їхав Києвом на автівці Lexus ES350 "із істотним перевищенням допустимої швидкості руху" і вчинив ДТП, збивши на смерть військовослужбовця просто на блокпосту. Загиблим був 23-річний нацгвардієць, у якого залишилися дружина та троє дітей.

Як зазначала прокуратура, суддя на місці ДТП "мав візуальні клінічні ознаки сп'яніння", але від тесту на вміст алкоголю та наркотиків відмовився. Згодом суд дозволив примусово відібрати у нього біологічні зразки.

У разі доведення провини йому загрожує до 10 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами також до 10 років.