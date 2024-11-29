Гетманцев запевняє, що податковий закон почне діяти з грудня

Глава парламентського податкового комітету запевняє, що закон про підвищення податків офіційно опублікують 30 листопада. Хоча раніше повідомлялося, що він уже опублікований і набуває чинності 29 листопада.

Голова комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") написав зранку в п'ятницю, 29 листопада, що закон про підвищення податків набуде чинності все ж з 1 грудня.

"Помилка друкаря"

"Безсонна ніч і є результат - ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це "помилкою друкаря", - зазначається в його дописі без вказівки на те, хто і яке рішення ухвалив.

За припущенням народного депутата Ярослава Железняка ("Голос"), "публікацію закону 11416д про підвищення зняли чи перенесли", про що він написав у Telegram.

Президент України Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до Податкового кодексу щодо особливостей оподаткування в період дії воєнного стану 28 листопада. Закон передбачає, зокрема, підвищення військового збору з 1,5 відсотка до 5 відсотків, податку на прибуток банків до 50 відсотків за 2024 рік, збільшення низки інших податків і зборів.

У законі зазначається, що він набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування. 28 листопада сайт парламентського видання "Голос України" повідомив, що закон опублікований. Відповідно, документ мав набрати чинності 29 листопада. Однак станом на ранок 29 листопада повідомлення про публікацію закону видалене з сайту без пояснення. Офіційною вважається публікація в паперовій версії газети.