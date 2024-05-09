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КультураЄвропа

Другий півфінал "Євробачення-2024" розпочався у Мальме

Андрій Бреннер
9 травня 2024 р.

У другому півфіналі "Євробачення-2024" виступлять один із фаворитів конкурсу Nemo зі Швейцарії та представниця Ізраїлю Еден Голан. Через участь Ізраїлю в конкурсі організаторам довелося вжити особливих заходів безпеки.

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Головна сцена "Євробачення-2024" у Мальме
Головна сцена "Євробачення-2024" у МальмеФото: Peppe Andersson/SVT

Другий півфінал "Євробачення-2024" розпочався у четвер, 9 травня, у шведському Мальме. За 10 місць у фіналі борються представники 16 країн. Серед них - Nemo зі Швейцарії, який, за версією букмекерів, є головним конкурентом претендента на перемогу у конкурсі - хорвата Baby Lasagna. Серед інших фаворитів на вихід у фінал - Йост Кляйн із Нідерландів, грецька співачка Маріна Сатті та дует Ladaniva від Вірменії.

Nemo зі Швейцарії, який, за версією букмекерів, складає конкуренцію фавориту цьогорічного "Євробачення"
Nemo зі Швейцарії, який, за версією букмекерів, складає конкуренцію фавориту цьогорічного "Євробачення"Фото: Corinne Cumming/EBU

Протести через участь Ізраїлю у "Євробаченні"

У цьому ж відбірковому турі виступить і Еден Голан із Ізраїлю. За кілька годин до початку другого півфіналу в центрі Мальме розпочалася багатотисячна акція під девізом "Виключити Ізраїль із "Євробачення" - за мир та вільну Палестину". Причиною протестів стала воєнна операція ізраїльської армії у Секторі Гази у відповідь на напад на країну, який у жовтні 2023 року здійнили бойовики палестинського ісламістського руху ХАМАС. Близько п'яти тисяч людей, серед який екоактивістка Грета Тунберг, зібралися на центральній площі міста, а потім пройшли його вулицями. Кількість учасників акції виявилася меншою за очікувані 10-20 тисяч людей.

Пропалестинська акція протесту у Мальме, 9 травня 2024 року
Пропалестинська акція протесту у Мальме, 9 травня 2024 рокуФото: Johan Nilsson/TT/AP/picture alliance

Раніше діячі культури у Швеції та інших країнах виступили з вимогою або виключити Ізраїль з конкурсу, або, у разі, якщо країна віпправить у Мальме свого представника, закликали конкурсантів бойкотувати його.

Організатор "Євробачення" -  Європейська мовна спілка (ЄМС, EBU) - відкинув ці вимоги, і представники всіх країн, які раніше подали заявку на участь у конкурсі, приїхали до Швеції. Згодом ЄМС на своєму сайті пояснила, у чому полягає різниця між тим, що з 2022 року до участі в конкурсі не допускають Росію та закликами виключити Ізраїль. Суть зводиться до того, що формально заявку на участь у "Євробаченні" подають не країни, а телекомпанії. Ізраїльський мовник KAN дотримується цінностей суспільно-правових ЗМІ на відміну від російських, які їх систематично порушували.

Представниця Ізраїлю Еден Голан
Представниця Ізраїлю Еден ГоланФото: Sarah Louise Bennett/EBU

Інші особливості "Євробачення-2024"

У цьому році змін зазнали правила голосування глядачів. Телеглядачі з країн, що не беруть участі в "Євробаченні", мають змогу проголосувати за виконавців, які їм сподобалися, починаючи з півночі дня півфіналу. Для верифікації на спеціально створеному для цього сайті або додатку потрібна банківська картка, яка діє для оплати в країнах Європи.

Крім того, представники так званої "великої п'ятірки" країн та країни-переможниці попереднього конкурсу, які автоматично потрапляють у фінал "Євробачення", показують свої номери на сцені вже у відбіркових турах. У другому півфіналі це будуть виконавці з Іспанії, Італії та Франції.

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Де дивитись "Євробачення-2024"

Дивитись конкурс можна в ефірі національних телеканалів країн-учасниць, а також на каналі "Євробачення" у YouTube, TikTok або офіційному сайті конкурсу. Фінал відбудеться у суботу, 11 травня.

Раніше, за результатами першого півфіналу, до нього, серед інших, вийшли головний фаворит конкурсу хорват Baby Lasagna та український дует Alyona Alyon & Jerry Heil. На конкурсі в Мальме букмекери та експерти "Євробачення" прогнозують Україні місце у першій п'ятірці.

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Alyona Alyona та Jerry Heil про підготовку до "Євробачення"

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