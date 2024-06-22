Дрібничка з секонд-хенду виявилася археологічною сенсацією

Жінка придбала дешевий сувенір - посудину в стилі культури майя - у крамниці секонд-хенду в США й привезла її додому. Однак те, що сказали фахівці, її ошелешило, - річ довелося віддати в музей.

Північноамериканським любителям історії і старожитностей не дає спокою нещодавня сенсаційна бувальщина, що трапилася з однією американкою. Як повідомила в п'ятницю, 21 червня, влада Мексики, ця американська жінка поверне мексиканській владі цінний історичний артефакт цивілізації майя, вік якого, за оцінками фахівців, може сягати до 1800 років.

Карколомна історія "бабусиних бебехів"

Сама ця історія розпочалася п'ять років тому, коли жінка придбала на розпродажі у Вашингтоні дешевий сувенір - посудину в стилі культури майя. За цю дрібничку американка заплатила 3,99 долара, оскільки виріб аж надто був схожим на банальну копію, якими завалені ринки в Мексиці та інших країнах Центральної Америки, дотичних до культури майя.

"Вона виглядала старою, але мені здалося, що їй, можливо, 20 або 30 років і це якась репродукція для туристів", - розповіла жінка в інтерв'ю американському телеканалу WUSA.

Однак під час візиту до Національного музею антропології в Мехіко в січні минулого року вона побачила там майже ідентичні артефакти. Про свої підозри американка розповіла одній зі співробітниць музею, а та порадила власниці посудини звернутися до посольства Мексики у Вашингтоні, щоб перевірити походження виробу, що американка згодом і зробила.

Яким же неймовірним був її подив, коли фахівці ошелешили її новиною, що придбане нею не "дешевка" для туристів, а справжній автентичний артефакт доколумбової цивілізації. Ця посудина, на думку мексиканських експертів, датується 200-800 роками нашої ери.

До Мексики повернуть загалом 20 археологічних артефактів

Уже незабаром ця цінна історична річ повернеться до Мексики, повідомили в Національного інституту антропології та історії (INAH), передає dpa. Окрім "сувеніру" з секонд-хенду, до Мексики повернуть також ще 19 артефактів, утім, особи, котрі погодилися повернути ці історичні цінності законним власникам - мексиканським історичним музеям - воліють залишатися анонімними.

Останніми роками мексиканська влада у сфері культури дедалі більше уваги приділяє захисту культурного спадку країни.

Розквіт класичної культури майя розпочався в перші століття нашої ери на територіях, що нині розташовані на південному сході Мексики, в Гватемалі, Белізі, Гондурасі та Сальвадорі. Археологічні дослідження довели, що міста-держави майя були покинуті їхніми мешканцями протягом відносно короткого періоду часу у 8-9 століттях. Щодо можливих причин цього вчені досі не можуть дійти єдиної думки й наукова дискусія не вщухає. Майя мали складну писемність, напрочуд точний календар і відносно точні та глибокі для тої епохи математичні й астрономічні знання, кажуть дослідники.