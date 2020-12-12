У Мексиці виявили понад 600 людських черепів біля храму ацтеків

Мексиканський Національний інститут антропології та історії повідомив у п'ятницю, 11 грудня, що археологи знайшли 119 людських черепів у нещодавно виявленій віддаленій північно-східній частині стіни поблизу найбільшого храму ацтеків в центрі Мехіко. Біля цієї "стіни черепів" (цомпантлі) ацтеки приносили людей в жертву своєму богу війни. Ці 119 черепів належали жінкам, чоловікам та щонайменше три - дітям.

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Дослідники виявили колоподібну стіну в 2015 році. Тоді вони припускали, що її довжина становить близько 34 метрів, висота - 45 сантиметрів, а залягає стіна на глибині близько двох метрів. З 2015 року в стіні знайшли 484 людські черепи. Таким чином, після нової знахідки загальна кількість виявлених черепів зросла до 603.

Загалом археологи виявили понад 600 черепів людей у стіні біля храму ацтеків у Мехіко

За словами дослідників, нещодавно виявлена частина стіни датується періодом між 1486-им і 1502 роками та розташована на глибині у 3,5 метра.

З огляду на місцерозташування стіни, археологи припускають, що вона могла бути головною "стіною черепів" у колишній столиці ацтеків Теночтітлан.

Як зазначає інформагенція dpa, жертвоприношення було поширене серед багатьох народів регіону до їхнього завоювання Іспанією в 16 столітті. Полонених воїнів із сусідніх сіл приносили в жертву богам, а їхні черепи часто виставляли на показ для залякування можливих зловмисників. Жорстокий культ жертвоприношення, зокрема, був поширений серед ацтеків, які жили на території теперішньої Мексики.

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