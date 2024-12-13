Драпатий анонсував масштабні зміни у Сухопутних військах ЗСУ

Оголошені зміни стосуватимуться рекрутингу та військової підготовки, залучення новітніх технологій, а також трансформації управління та забезпечення соціальної підтримки військових, розповіли у Сухопутних силах.

Новопризначений командувач Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) генерал-майор Михайло Драпатий анонсував масштабну трансформацію сектора його відповідальності, повідомила у п'ятницю, 13 грудня, пресслужба Сухопутних військ.

"В Сухопутних військах ЗСУ стартують фундаментальні зміни, які вплинуть на ситуацію на фронті на користь України. Ця трансформація охопить рекрутинг та військову підготовку, новітні технології та управління боєм, цифровізацію процесів у війську, трансформацію управління, логістики та соціальної підтримки військових", - йдеться у повідомленні.

За словами Драпатого, зміни, початок який він оголосив на Ставці верховного головнокомандувача, мають повну підтримку президента України, і втілюватимуться спільно з Генеральним штабом, міністерством оборони та громадянським суспільством: волонтерами та благодійними фондами.

Що зміниться у Сухопутних військах ЗСУ

Зокрема, оголошені зміни передбачають реформування системи військової підготовки. Йдеться про видозмінення навчальних програм і центрів, а також про використання найсучасніших тренажерів та інших новітніх технологій у навчанні.

"Навички та вміння нашої основи - піхотинця - мають бути максимально прикладними та практичними, без зайвої лірики, а головними носіями цих знань буде сержантський корпус з бойовим досвідом. Акцент у цих змінах буде на принципи військового лідерства та знання технологій. Без таких вмінь неможливо встановити контроль над хаосом бою, а зараз це одна із головних цілей для зміни ситуації на фронті", - наголосив Драпатий.

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Також планується реформування сфери рекрутингу та соціальної підтримки. У Сухопутних військах має бути запроваджена прозора модель рекрутингу із нульовою толерантністю до корупції. Водночас має змінитися і підхід до соціальної підтримки військовослужбовця. "Він має відчувати постійну турботу про себе: від першого дня служби до працевлаштування у цивільному житті після звільнення.", - пояснюється у повідомленні.

Крім того, акцент у реформуванні буде зроблений на технологіях, щоб мати технологічну перевагу на полі бою, а також - на оптимізації управлінських процесів. "Потрібна "маневреність та ефективність" в адміністративному апараті, основою для цього будуть організаційні зміни та цифровізація. Першими сферами, які відчують управлінські зміни, стануть логістика та військова підготовка. Адже саме вони є вирішальними для боєздатності українського війська", - наголошують у Сухопутних військах.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський призначив Михайла Драпатого новим командувачем Сухопутних військ Збройних сил України (ЗСУ) наприкінці листопада.

Драпатий у 2016-2019 роках був командиром 58-ї окремої мотопіхотної бригади, у лютому 2024 року був призначений на посаду заступника начальника Генштабу з підготовки військових. З травня по вересень 2024 року очолював оперативне-тактичне угруповання військ (ОТУВ) "Харків", а з вересня по листопад поточного року очолював ОТУВ "Луганськ".