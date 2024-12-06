Сирський про Курщину: Головне - посилити стійкість оборони

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський відвідав бригади, які задіяні у боях на Курському напрямку. Він наголосив, що робота там триває у цілодобовому режимі, водночас війська РФ наступають переважаючими силами.

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський вказав, що нині головна задача командування і українських підрозділів, які ведуть бойові дії на Курському напрямку на території РФ, - посилити там стійкість оборони. Про це він заявив в дописі у Telegram у п'ятницю, 6 грудня, після того, як провів роботу у бригадах, задіяних у боях на цьому напрямку.

"Зараз наша головна задача - посилити стійкість оборони, завдати ворогу максимальних втрат, підготувати резерви, забезпечити безперебійну подачу в частини і підрозділи боєприпасів та інших матеріально-технічних засобів", - перелічив Сирський.

Гловнокомандувач ЗСУ наголосив, що робота і у пунктах управління, і на полі бою триває в цілодобовому режимі. "Наші воїни ефективно та системно знищують наступаючого переважаючими силами противника", - додав він.

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Як повідомлялось, український президент Володимир Зеленський наприкінці листопада застерігав, що президент РФ Володимир Путін прагне витіснити ЗСУ із Курської області Росії до 20 січня, тобто до інавгурації обраного президента США Дональда Трампа. Тоді Зеленський констатував неукомплектованість та уповільнене постачання ЗСУ там, але запевнив, що російська армія зазнає у Курській області таких втрат, як "ніколи не було".

Тоді ж агенція "Укрінформ" з посиланням на високопоставлене джерело у ЗСУ повідомляла, що армія РФ втратила на цьому напрямку 25 тисяч особового складу, хоча контрольована ЗСУ на Курщині площа скоротилася.

Так, українські військові, які контролювали максимально 1376 квадратних кілометрів Курської області, зараз контролюють там близько 800 квадратних кілометрів там.

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