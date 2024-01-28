Сіннер переміг Медведєва у фіналі Australian Open

Італійський тенісист, четверта ракетка світу Яннік Сіннер переміг на Відкритому чемпіонаті Австралії у чоловічому одиночному розряді. У драматичному фінальному матчі Australian Open, який відбувся у неділю, 28 січня, на Арені Рода Лейвера у "Мельбурн-Парку", він у п'яти сетах здолав росіянина, третього номера світового рейтингу Данила Медведєва - 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

22-річний італієць невдало розпочав матч і програв перші два сети, однак у третьому сеті йому вдалося віднайти свою гру та переломити хід поєдинку. Після перемоги у третьому сеті він виграв у 27-річного росіянина й два наступних.

Це був десятий матч між двома тенісистами - з них у шести сильнішим виходив російський тенісист, утім, останні чотири зустрічі, включаючи й цей фінал у Мельбурні, завершилися перемогою Сіннера. Медведєв, як і інші російські та білоруські тенісисти, виступають на міжнародних тенісних змаганнях у нейтральному статусі у зв'язку з війною Росії проти України.

Данило Медведєв (ліворуч) і Яннік Сіннер після завершення фіналу Australian Open Фото: Asanka Brendon Ratnayake/AP/picture alliance

Перший Grand Slam для Янніка Сіннера

Для Сіннера це був перший фінал на турнірах серії Grand Slam, а для Медведєва - шостий. Росіянин до цього тричі грав у фіналі Australian Open, й тричі - у фіналі US Open. Два попередніх фінали у Мельбурні він також програв - сербу Новаку Джоковичу у 2021 році та іспанцю Рафаелю Надалю у 2022 році. На Відкритому чемпіонаті США Медведєв тріумфував лише у 2021 році, здолавши у фіналі Джоковича. Це до сьогодні є єдиною його перемогою на турнірах Grand Slam.

Для Данила Медведєва (праворуч) це був перший фінал турнірів Grand Іlam, а для Янніка Сіннера - перший Фото: Eloisa Lopez/REUTERS

У півфіналі Australian Open 26 січня Медведєв у напруженому п'ятисетовому протистоянні переграв німця Александера Зверєва (Alexander Zverev), а Сіннер у чотирьох сетах впевнено розправився з десятиразовим чемпіоном цього турніру, сербом Новаком Джоковичом.

Напередодні, 27 січня, у жіночому фіналі Australian Open свій титул захистила торішня чемпіонка, білоруска Аріна Соболенко, яка не залишила шансів своїй суперниці, китайській спортсменці Чжен Ціньвень, перемігши її у двох сетах з рахунком 6:3, 6:2.

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