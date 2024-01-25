Ястремська поступилася Чжен у півфіналі Australian Open

Українська тенісистка Даяна Ястремська поступилася китаянці Чжен Ціньвень у півфіналі Відкритого чемпіонату Австралії у жіночому одиночному розряді. Матч, який відбувся у четвер, 25 січня, у Мельбурні, завершився у двох сетах з рахунком 6:4, 6:4 на користь китаянки.

23-річна українка грала у притаманний їй атакуючий теніс. У першому сеті вона повела з рахунком 2:0 за геймами, утім, не змогла втримати перевагу, програла два гейми на власній подачі, що забезпечило Чжен перемогу у сеті з рахунком 6:4.

На початку другого сету китаянка одразу захопила ініціативу і першою виграла гейм на подачі Ястремської. Українці вдалося зрівняти рахунок, але вже за рахунку 3:3 вона знову програла свій гейм. Це стало вирішальним у матчі - помилки українки та впевнена подальша гра Чжен забезпечили їй перемогу у другому сеті (6:4) та перший у кар'єрі вихід до фіналу турніру серії Grand Slam.

Історичне досягнення Ястремської на Australian Open

До початку Australian Open Ястремська перебувала на 93-му місці у рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA). Задля того, щоб отримати право виступити в основній сітці турніру, перед його стартом їй довелося пройти три стадії кваліфікаційних ігор. Таким чином Ястремська стала першою тенісисткою з 1978 року, яка досягла півфіналу Australian Open, пройшовши перед цим кваліфікаційні матчі.

Вона також стала першою українкою в історії, що дійшла до півфіналу на Australian Open. Дотепер найкращого результату на цьому турнірі досягала Еліна Світоліна, яка двічі виходила до чвертьфіналу - в 2018 і 2019 роках. Крім того, півфінал Ястремської також є повторенням історичного рекорду України на всіх турнірах Grand Slam. Перед цим до такої стадії цих найпрестижніших тенісних турнірів доходила лише Світоліна - на Вімблдоні у 2019 і 2023 роках, а також на Відкритому чемпіонаті США 2019 року.

Ястремька увійде у топ-30 жіночого рейтингу

Такий успіх на Australian Open дозволить Ястремській тепер знову увійти до топ-30 жіночого тенісного рейтингу. Перед цим своєї найвищої позиції у рейтингу - 21 ракетка світу - Ястремська досягла на початку 2020 року. Після цього її було дискваліфіковано через звинувачення у вживанні допінгу, утім, у 2021 році її визнали невинною в умисному вживанні допінгу і дозволили повернутися до великого тенісу. За свою тенісну кар'єру вона виграла три турніри в жіночому одиночному розряді.

Чжен Ціньвень до старту турніру була 15-ю ракеткою світу. 21-річна китаянка у своїй кар'єрі виграла два турніри. Участь у півфіналі турніру серії Grand Slam є поки що її найвищим досягненням у тенісній кар'єрі.

У фіналі, який відбудеться у суботу, 27 січня, Чжен зіграє з чинною чемпіонкою Australian Open, другою ракеткою світу, білоруською тенісисткою Аріною Соболенко. В іншому півфіналі вона у двох сетах (7:6, 6:4) здолала американку, четверту ракетку світу Коко Гауфф.