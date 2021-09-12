Росіянин Медведєв виграв турнір US Open

Російський тенісист Даниіл Медведєв у неділю, 12 вересня, обіграв у фіналі турніру Відкритого чемпіонату США з тенісу (US Open) першу ракетку світу - серба Новака Джоковича. Таким чином, Медведєв став першим російським тенісистом, який виграв фінал турніру "Великого шолома" з 2005 року, коли Марат Сафін переміг у Відкритому чемпіонаті Австралії з тенісу (Australian Open).

У кар'єрі Медведєва цей матч був другим фіналом US Open і третім - в турнірах "Великого шолома". Перемогу над Джоковичем росіянин здобув в трьох сетах з рахунком 6-4, 6-4, 6-4. Деякі спортивні ЗМІ назвали цей матч "російським дивом в Америці".

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Новак Джокович, який переміг в цьому сезоні на Australian Open, Відкритому чемпіонаті Франції з тенісу (French Open, Ролан Гаррос) і на Вімблдонському турнірі (Wimbledon), відреагував емоційно, вдаривши своєю ракеткою об покриття корту в другому сеті.