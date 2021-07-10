 Переможницею US Open стала британська тенісистка Емма Радукану | Новини - актуальні повідомлення про події в світі | DW | 12.09.2021

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Новини

Переможницею US Open стала британська тенісистка Емма Радукану

У фіналі US Open 18-річна британка Емма Радукану перемогла 19-річну канадку Лейлу Фернандес.

Емма Радукану

Емма Радукану

Британська тенісистка Емма Радукану стала переможницею турніру Великого шолома US Open в жіночому одиночному розряді. У фіналі змагання 18-річна спортсменка здолала 19-річну канадку Лейлу Фернандес. Результат зустрічі, яка тривала 1 годину 51 хвилину, - 6: 4, 6: 3 на користь Радукану.

"Я думаю, що цей рівень був надзвичайно високим, і я гадаю, що ми ще часто зустрічатимемося під час змагань і, сподіваюся, у фіналі", - сказала Радукану.

Досі Радукану в рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) посідала 150 місце, Фернандес - 73. 

У неділю пройде фінал в чоловічому одиночному розряді: друга ракетка світу росіянин Даниїл Медведєв зіграє з лідером світового рейтингу сербом Новаком Джоковичем.

Емма Радукану і Лейла Фернандес

Емма Радукану і Лейла Фернандес

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