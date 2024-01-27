Білоруска Соболенко вдруге поспіль виграла Australian Open

Друга ракетка світу Аріна Соболенко впевнено здолала китаянку Чжен Ціньвень у фіналі Australian Open. Торік вона також тріумфувала у Мельбурні.

Друга ракетка світу, білоруська тенісистка Аріна Соболенко вдруге у кар'єрі та вдруге поспіль виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу у жіночому одиночному розряді. У фінальному матчі, який відбувся у суботу, 27 січня, на Арені Рода Лейвера у "Мельбурн-Парку", вона впевнено здолала китайську спортсменку, 15-ту ракетку світу Чжен Ціньвень. Матч завершився у двох сетах з рахунком 6:3, 6:2.

У півфіналі 25 січня Соболенко перемогла американку, четверту ракетку світу Коко Гауфф, взявши реванш за програш у фіналі торішнього Відкритого чемпіонату США. А Чжен в іншому півфіналі обіграла українку Даяну Ястремську, яка вперше у кар'єрі вийшла до такої стадії тенісних турнірів серії Grand Slam.

Для Соболенко ця перемога стала другим тріумфом на турнірах Grand Slam - цього року вона захищала чемпіонський титул у Мельбурні після перемоги на цьому турнірі торік. На нинішньому турнірі в усіх семи матчах вона не програла жодного сету своїм суперницям.

У неділю, 28 січня, у чоловічому фіналі Australian Open зустрінуться росіянин Данило Медведєв та італієць Яннік Сіннер. Для будь-кого з них у разі перемоги це буде перший чемпіонський титул у Мельбурні.

Чинний і загалом десятиразовий чемпіон турніру, серб Новак Джокович поступився напередодні, 26 січня, Сіннеру у чотирисетовому матчі. А Медведєв у драматичному п'ятисетовому протистоянні в іншому півфіналі виявився сильнішим за німця Александера Зверєва (Alexander Zverev).