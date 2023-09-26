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ПолітикаВірменія

До Вірменії прибули вже понад 13 тисяч біженців з Карабаху

Аліна Коломієць
26 вересня 2023 р.

Вірменський уряд оголосив, що з Карабаху до Вірменії вже прибуло понад 13 тисяч біженців. Раніше влада самопроголошеної НКР прогнозувала, що цей регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен.

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Біженці з Нагірного Карабаху
Біженці з Нагірного КарабахуФото: Alain Jocard/AFP/Getty Images

Станом ранок на 26 вересня до Вірменії в’їхали вже 13 350 біженців з Нагірного Карабаху. Про це пише місцеве видання News.am з посиланням на дані уряду.

У повідомленні зазначається, що понад 11 тисяч із них уже зареєстрували. Уряд надає притулок усім, хто не має даху над головою. Реєстрація біженців триває.

Днями представник влади самопроголошеної Нагірно-Карабаської республіки (НКР) спрогнозував, що цей регіон покинуть 99,9 відсотка вірмен. Населення регіону, де проживали переважно вірмени, становило за різними оцінками близько 120 тисяч.

Вибух АЗС у Степанакерті: загинуло 20 людей

Наперередодні в Нагірному Карабасі вибухнула автозаправна станція (АЗС) поблизу "столиці" (Степанакерт - вірменською, Ханкенді - азербайджанською). На АЗС було багато людей, оскільки тисячі вірмен покидають Карабах.

Зранку 26 вересня влада самопроголошеної НКР заявила, що внаслідок вибуху загинули щонайменше 20 осіб. Окрім того, до лікарень доправили загалом 290 постраждалих.

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Військова операція Азербайджану

У Нагірному Карабасі проживають переважно етнічні вірмени, які протягом кількох десятиліть контролювали цей регіон за підтримки уряду в Єревані. Після розпаду СРСР Нагірний Карабах оголосив незалежність від Азербайджану, але світова спільнота не визнала її.

19 вересня Азербайджан розпочав масштабну військову операцію. Уже наступного дня вірмени в НКР були змушені погодитися на припинення вогню.

Унаслідок військової операції, найімовірніше, загинули сотні людей, сотні інших було поранено. Вірмени звинувачують світову спільноту в бездіяльності.

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Припинення вогню у Нагірному Карабаху: що відбувається?

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