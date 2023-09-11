До Умані прибуло вже понад три тисячі паломників-хасидів

В Умані почав діяти особливий режим в'їзду - в місті очікують 50 тисяч хасидів на Рош га-Шана.

У місті Умань Черкаської області з понеділка, 11 вересня, запроваджено особливий режим в'їзду/виїзду, а також пересування. Про це повідомив голова Черкаської обласної військової адміністрації Ігор Табурець.

"Зокрема, функціонують дев'ять пропускних пунктів. Процедури контролю, як і торік. Правоохоронці несуть службу в посиленому режимі. Задіяні піші патрулі", - написав Табурець у Telegram-каналі.

За його словами, до Умані вже прибули понад три тисяч паломників, "попри застереження як на рівні дипломатичних служб, так і обласної військової адміністрації".

"У мікрорайоні паломництва заборонено продаж алкогольних напоїв і речовин, вироблених на спиртовій основі, а також продаж і використання піротехнічних засобів, пневматичної зброї та іграшок, що імітують зброю. Комендантська година з 00:00 до 4:00 діє для всіх. Черкащина - гостинна область, однак у нашій країні триває війна. Увесь комплекс заходів, що ми впроваджуємо, задля безпеки місцевих жителів і приїжджих. Прошу до цього ставитися з розумінням", - зазначив посадовець.

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Серйозні безпекові ризики

За оцінками ізраїльської сторони, цього року до Умані може прибути близько 50 тисяч паломників-хасидів. Водночас українські посадовці наголошували, що бомбосховища в місцях паломництва в Умані можуть вмістити лише близько 11 тисяч осіб. Тож в умовах повномасштабної агресії РФ і постійної загрози ударів російськими ракетами та іранськими дронамі паломництва цього року супроводжуватимуться високими ризиками безпеки, нагадує "Інтерфакс-Україна".

Запровадження особливого режиму в Умані анонсувалося раніше, він триватиме з 11 до 21 вересня.

У 2023 році Рош га-Шана (юдейський Новий рік) відзначатимуть із 15 до 17 вересня.

Нагадаємо, торік тисячі прочан-хасидів так само прибули в вересні до Умані попри війну.

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