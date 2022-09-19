Чотири тисячі хасидів прибули в Умань святкувати Рош га-Шана

Українська влада очікує, що попри війну та попередження ізраїльських і українських офіційних осіб, до Умані прибудуть близько десяти тисяч хасидів. У регіоні посилено контрдиверсійні та антитерористичні заходи.

До міста Умань Черкаської області в центральній Україні вже прибули чотири тисячі паломників-хасидів, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя - праведника Нахмана. "Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - повідомила у понеділок, 19 вересня, у Telegram Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

Загалом, за даними ОЄОУ, у Черкаській обласній військовій адміністрації очікують, що в святкових заходах візьмуть участь близько десяти тисяч вірян. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня. У звичайний рік десятки тисяч євреїв-хасидів відвідують Умань на іудейський Новий рік.

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Хасидів закликають не їхати до Умані через війну

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у понеділок підтвердило, що попередження щодо поїздок в Україну залишається в силі, повідомляє агенція dpa. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також застеріг від відвідин Умані, оскільки безпека паломників не може бути гарантована.

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Наприкінці серпня Служба безпеки України та Національна поліція звернулися до паломників-хасидів з проханням утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. "Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов'язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони", - наголошували правоохоронці.

Разом з тим в СБУ і Націполіції зазначили, що вживають заходів для "антитерористичної захищеності об'єктів паломництва і маршрутів пересування вірян". Для цього, як стверджують, проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилили контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

Українські правоохоронці також попросили хасидів, які наважаться здійснити паломництво, неухильно дотримуватись комендантської години, реагувати на сигнали повітряної тривоги і виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.

У перший день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, російські війська нанесли прямий ракетний удар по Умані. Тоді загинула щонайменше одна цивільна людина, 23 - отримали поранення. На початку серпня над Уманню була збита російська ракета. Від уламків загинула одна людина, ще одну - було поранено.