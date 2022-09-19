  1. Перейти до змісту
  2. Перейти до головного меню
  3. Перейти до інших проєктів DW
У фокусі
Війна Росії проти України
Щоденник війни
Хасиди в Умані
Паломники-хасиди почали прибувати до Умані на святкування іудейського Нового року. Прибуло вже чотири тисячі паломників.Фото: Valeriy Melnikov/dpa/picture alliance
СуспільствоУкраїна

Чотири тисячі хасидів прибули в Умань святкувати Рош га-Шана

Степан Смишляєв
33 хв. тому

Українська влада очікує, що попри війну та попередження ізраїльських і українських офіційних осіб, до Умані прибудуть близько десяти тисяч хасидів. У регіоні посилено контрдиверсійні та антитерористичні заходи.

https://www.dw.com/uk/cotiri-tisaci-hasidiv-pribuli-v-uman-svatkuvati-ros-gasana/a-63173104

До міста Умань Черкаської області в центральній Україні вже прибули чотири тисячі паломників-хасидів, які збираються на святкування іудейського Нового року (Рош га-Шана) біля могили свого духовного учителя - праведника Нахмана. "Відсьогодні починається масовий заїзд в Умань великої кількості прочан-хасидів, що їдуть в Україну з різних куточків світу попри війну, демонструючи віру в ЗСУ", - повідомила у понеділок, 19 вересня, у Telegram Об'єднана єврейська община України (ОЄОУ).

Загалом, за даними ОЄОУ, у Черкаській обласній військовій адміністрації очікують, що в святкових заходах візьмуть участь близько десяти тисяч вірян. Цього року святкування Рош га-Шана припадає на 25-27 вересня. У звичайний рік десятки тисяч євреїв-хасидів відвідують Умань на іудейський Новий рік.

Читайте також: Паломництво під час карантину: як тисячі хасидів таки потрапили до Умані

Хасидів закликають не їхати до Умані через війну

Міністерство закордонних справ Ізраїлю у понеділок підтвердило, що попередження щодо поїздок в Україну залишається в силі, повідомляє агенція dpa. Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук також застеріг від відвідин Умані, оскільки безпека паломників не може бути гарантована.

Читайте також: Головний рабин України: "Не перемир'я, а повна перемога"

Наприкінці серпня Служба безпеки України та Національна поліція звернулися до паломників-хасидів з проханням утриматися цього року від візиту до України на святкування Рош га-Шана. "Таке рішення прийняте спільно з правоохоронними структурами Ізраїля та іншими відповідальними органами української влади. Це пов'язано із високою ймовірністю ракетних обстрілів і дій російської сторони", - наголошували правоохоронці.

Разом з тим в СБУ і Націполіції зазначили, що вживають заходів для "антитерористичної захищеності об'єктів паломництва і маршрутів пересування вірян". Для цього, як стверджують, проводять контрдиверсійні та антитерористичні заходи, посилили контроль за незаконним обігом зброї та небезпечних речовин, район паломництва та прилеглі території перебувають під цілодобовим відеонаглядом.

Українські правоохоронці також попросили хасидів, які наважаться здійснити паломництво, неухильно дотримуватись комендантської години, реагувати на сигнали повітряної тривоги і виконувати всі вказівки представників правоохоронних органів.

У перший день широкомасштабного російського вторгнення в Україну, 24 лютого, російські війська нанесли прямий ракетний удар по Умані. Тоді загинула щонайменше одна цивільна людина, 23 - отримали поранення. На початку серпня над Уманню була збита російська ракета. Від уламків загинула одна людина, ще одну - було поранено.

Синагога в українській Умані в часи війни

Пропустити розділ Близькі теми

Близькі теми

Пропустити розділ Топтема

Топтема

Український прапор у Балаклії

ФРН і Нідерланди привітали успішний контрнаступ ЗСУ

Конфлікти
50 хв. тому
Пропустити розділ Більше публікацій DW

Більше публікацій DW

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня 2022 року

Єлизавета II: у Великобританії прощаються з монархинею

Єлизавета II: у Великобританії прощаються з монархинею

Суспільство
8 год. тому
9-річна дівчинка Антоніна дивиться через розбите унаслідок обстрілу військ РФ вікно будинку в селищі Покровське у Миколаївській області, фото 1 вересня 2022 року

Іван Крастев: Наступні місяці будуть найважчими в історії ЄС

Іван Крастев: Наступні місяці будуть найважчими в історії ЄС

Конфлікти
11 год. тому
Російське бомбардування пологового будинку в Маріуполі - один із прикладів імовірних воєнних злочинів

Правозахисниця: Воєнні злочини розслідуватимуть десятиліття

Правозахисниця: Воєнні злочини розслідуватимуть десятиліття

Конфлікти
2 год. тому
Протест антироялістів у Великобританії

"Не мій король" - протести антироялістів у Великобританії

"Не мій король" - протести антироялістів у Великобританії

Політика
2 год. тому
Німецький вітропарк у Північному морі

Морські вітропарки стануть основою електроенергетики Європи

Морські вітропарки стануть основою електроенергетики Європи

Економіка
6 год. тому
В Ізюмі виявили масове поховання

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Катівні й масові поховання: "спадок" окупації Харківщини

Політика
16 вересня 2022 р.
На головну сторінку