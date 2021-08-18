До Умані прибули майже 30 тисяч паломників-хасидів

До міста Умань на Черкащині на святкування Рош га-Шана станом на ранок понеділка, 6 вересня, вже прибули понад 27 тисяч паломників-хасидів із 10 країн світу, повідомляє Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

"Станом на ранок 6 вересня в Умані зареєструвалися 27757 хасидів із 10 країн світу", - йдеться в повідомленні ДСНС. У службі запевняють, що рятувальники цілодобово гарантують безпеку прочан.

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"Серед напрямів, що сприяють запобіганню надзвичайним подіям, є і профілактичні. Для цього рятувальники в місцях масового скупчення щодня проводять із хасидами інформаційно-профілактичну роботу", - наголошують у ДСНС, цитує інформагенція "Інтерфакс-Україна".

Нагадаємо, що паломники-хасиди щоосені їдуть до Умані, щоб на могилі свого духовного лідера рабі Нахмана відсвяткувати Рош га-Шана (новий рік). Нахман народився в місті Меджибожі (нині - Хмельницька область) у 1772 році. У 1808 році Нахман захворів на туберкульоз, оселився в Умані, де й був похований у 1810 році. Відтоді це місто стало центром поклоніння хасидів, куди вони з'їжджаються з усього світу кожного року.

Цього року масове святкування іудейського нового року припадає на 6-8 вересня.

Минулого року через пандемію коронавірусної хвороби в'їзд хасидів до Умані суттєво обмежили.