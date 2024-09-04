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ПолітикаУкраїна

До України прибув прем'єр Ірландії Гарріс

Олена Перепадя
4 вересня 2024 р.

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у Києві має оголосити новий пакет допомоги на суму майже 50 мільйонів доларів.

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Саймон Гаріс приїхав в Україну
Саймон Гаріс на тлі руйнувань у ГостомеліФото: Stefan Rousseau/empics/picture alliance

Прем'єр-міністр Ірландії Саймон Гарріс у середу, 4 вересня, прибув до Києва, де має зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським.

Як повідомляє dpa, Ірландія готується оголосити виділення нового фінансування Україні на суму майже 50 мільйонів доларів. Ідеться про асигнування партнерським організаціям через орган розвитку Irish Aid, а також  про фінансування проєктів Європейського інвестиційного банку.

Лідери країн під час зустрічі у Києві мають підписати меморандум про взаєморозуміння щодо нової двосторонньої угоди між Ірландією та Україною. Також глава уряду Ірландії має висловити повну підтримку щодо заявки України на членство в ЄС. Очікується, пише dpa, що однією з головних тем візиту буде робота над поверненням тисяч українських дітей, незаконно вивезених в Росію та на окуповані нею українські території. Ірландія є членом глобальної коаліції, яка працює над цим питанням, і ірландський прем'єр зустрінеться з представниками кількох організацій, що опікуються поверненням дітей до України. 

Візит прем'єра Ірландії відбувається після ракетного удару Росії по Полтаві напередодні, внаслідок якого загинули щонайменше 53 людини. Перед візитом до Києва Гарріс заявив: "Воєнний удар Росії та вбивство десятків людей у Полтаві у вівторок є похмурим і жахливим нагадуванням про загрозу, з якою Україна стикається щодня. Ми висловлюємо своє обурення і співчуття сім'ям загиблих". 

Водночас безпосередньо перед прибуттям Гарріса до Києва Росія атакувала ракетами  Львів  та Кривий Ріг

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