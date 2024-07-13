Зеленський в Ірландії зустрівся з прем'єром Гаррісом

На шляху зі США до України президент Володимир Зеленський вперше відвідав Ірландію, де зустрівся з прем'єром цієї країни Саймоном Гаррісом. Сторони обговорили підтримку України.

Президент України Володимир Зеленський у суботу, 13 липня, здійснив візит до Ірландії, під час якого обговорив із прем'єр-міністром цієї країни Саймоном Гаррісом подальшу співпрацю.

Зеленський та Гарріс зустрілися в аеропорту Шеннон в графстві Клер на заході країни відразу після того, як український президент зійшов з трапа літака, пише агенція dpa. Востаннє лідери двох країн зустрічалися в кулуарах "саміту миру" в Швейцарії в червні.

"На шляху до України провів зустріч із премʼєр-міністром Ірландії Саймоном Гаррісом. Обговорили підтримку України, продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці. Поспілкувалися про наступні кроки для реалізації рішень за результатами Саміту миру й обговорили зусилля, необхідні, щоб посилити увагу світу до теми незаконно депортованих Росією дітей", - написав Зеленський у X.

Гарріс пообіцяв подальшу підтримку Ірландії у поверненні дітей

Своєю чергою ірландський прем'єр висловив співчуття Україні через загибель людей внаслідок війни, в тому числі під час бомбардування дитячої лікарні "Охматдит". Гарріс також висловив повну підтримку Ірландії у прагненні України до членства в ЄС, і запропонував подальшу ірландську допомогу у поверненні українських дітей, які були примусово переселені до Росії та Білорусі. Нині Ірландія бере участь в міжнародній коаліції з повернення дітей.

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Ірландія досі надала Україні нелетальну військову допомогу на суму близько 273 мільйонів доларів в рамках Європейського фонду миру. Також країна прийняла понад 100 тисяч українських біженців, а військовослужбовці Сил оборони Ірландії підготували 455 українських військових.