Ірландія надасть Україні 5 млн євро гуманітарної допомоги

Під час візиту до України прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар оголосив про виділення п'яти мільйонів євро гуманітарної допомоги. Також він пообіцяв навчати українських військових розмінуванню та військової медицини.

Ірландія направить Україні гуманітарну допомогу на п'ять мільйонів євро, а також навчатиме саперів та військових медиків. Про це прем'єр-міністр Ірландії Лео Варадкар заявив у середу, 19 липня, на спільному брифінгу з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.

"Ми будемо продовжувати надавати фінансову, практичну та політичну допомогу. Ми виділяємо ще п'ять мільйонів на гуманітарну допомогу", - заявив він.

Ці кошти, зауважив Варадкар, не єдина допомога Ірландії, адже раніше країна виділила 100 мільйонів євро, зокрема до Європейського фонду миру, який використовується для закупівлі нелетальної допомоги. Також Ірландія, за його словами, долучиться до навчальної місії. "Будемо навчати українських військових у сфері розмінування та військової медицини. Також ми допомагаємо Україні у сфері інфраструктури. Ми надали певне обладнання для відновлення енергопостачання та очистки води", - наголосив Варадкар.

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Ірландський прем'єр наголосив, що його країна буде допомагати Україні стільки, скільки потрібно, а "Україна переможе і відновиться".

Підтримка членства в ЄС та формули миру

При цьому Варадкар зауважив, що Україна досягла чималого прогресу на шляху до ЄС. "Україна має бути членом Євросоюзу, адже Європа - це і ваша домівка. Україна вже досягла чималого прогресу на шляху до ЄС. Я буду відстоювати якомога швидший початок переговорів щодо вступу України до ЄС", - сказав він, наголосивши на готовності допомагати на цьому шляху.

Також Ірландія, за словам Варадкара, підтримує створення трибуналу над російськими воєнними злочинцями, і зазначив, що переконує в необхідності цього лідерів латиноамериканських, африканських та карибських країн.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський наголосив, що Ірландія вже допомагає реалізовувати конкретні пункти української формули миру, зокрема щодо притягнення до відповідальності всіх політичних і військових керівників РФ, винних у воєнних злочинах проти України.

Також Ірландія підтримала Чорноморську зернову ініціативу (зернова угода) й гуманітарну ініціативу "Зерно з України", яка "реально допомогла країнам Африки, що найбільш критично залежать від імпорту продовольства", наголосив Зеленський. "Маємо разом зробити все можливе, щоб глобальний продовольчий ринок залишився стабільним попри очевидні намагання Росії спровокувати нові кризи й використати як зброю голод і дестабілізацію", - наголосив український президент.

Загалом, за словами Зеленського, Ірландія вже надала Україні нелетальної допомоги на понад 170 мільйонів євро.

Візит до Бучі, Мощуна та Ірпеня

Під час своєї поїздки в Україну Варадкар відвідав міста Буча, Ірпінь та Мощун на Київщині. На брифінгу із Зеленським ірландський прем'єр наголосив, що побачив на власті очі наслідки російської агресії. Він засудив війну Росії проти України, і висловив впевненість, що Росії не вдасться перемогти.

"Зараз 21 століття, і кордони або демократично обрані уряди не можна змінювати за допомогою насильства. Ця ідея не має існувати, щоб жодна інша країна в майбутньому не стала жертвою атаки", - наголосив він.