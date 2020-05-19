Дмитро Кулеба і Андрій Єрмак відвідають Берлін 2 червня - ЗМІ

На початку червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і керівник Офісу президента Андрій Єрмак відвідають з візитом Берлін. Про це із посиланням на власне джерело у вівторок, 19 травня, повідомило інформаційне агентство "Інтерфакс-Україна".

За інформацією джерела агентства, під час візиту 2 червня українські високопосадовці зустрінуться з міністром закордонних справ Німеччини Гайко Маасом (Heiko Maas). На порядку денному зустрічі стоятимуть питання, вирішення яких було заблоковано в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі. Йдеться про визначення нових пунктів перетину лінії розмежування, встановлення режиму припинення вогню та організацію нового обміну утримуваними особами.

Візит Козака до Берліна

13 травня заступник глави адміністрації президента РФ Дмитро Козак повідомив про те, що він провів у столиці Німеччини переговори щодо врегулювання ситуації на Сході України з помічником канцлерки ФРН Анґели Меркель (Angela Merkel). В ефірі одного з російських телеканалів він стверджував, що йому вдалося домовитися про подальші кроки, які вимагатимуть взаємодії з представниками Донбасу та України.

Джерело агентства "Інтерфакс-Україна" своєю чергою повідомило, що візит Кулеби та Єрмака до Берліна був узгоджений ще до того, як столицю Німеччини відвідав Козак.

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