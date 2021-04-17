Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про "особливу тривогу"

США висловили глибоку занепокоєність планами Росії заблокувати рух іноземних військових кораблів та державних суден у деяких частинах Чорного моря, зокрема поблизу анексованого Криму та Керченської протоки. Про це йдеться у заяві офіційного представника Державного департаменту Сполучених Штатів Неда Прайса, опублікованій у понеділок, 19 квітня, на сайті відомства.

"Цей крок являє собою чергову неспровоковану ескалацію напруженості в рамках тривалої кампанії Москви з підриву та дестабілізації України", - наполягають у Держдепі, додаючи, що у минулому Росія неодноразово вдавалася до агресивних дій проти українських суден і заважала доступу до українських портів в Азовському морі, завдаючи шкоди міжнародній торгівлі України.

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"Такий розвиток подій викликає особливу тривогу на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та довкола кордонів України, чисельність яких досягла рівня, небаченого з часів російського вторгнення у 2014 році, та інших провокаційних дій з боку очолюваних Росією сил на лінії зіткнення", - зазначив представник Державного департаменту.

НАТО та ЄС вже закликали не блокувати Азов

Раніше у НАТО також висловили стурбованість намірами Росії обмежити доступ до деяких районів Чорного моря і закликали Москву забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі, а також свободу судноплавства.

Із критикою планів Кремля виступили і у ЄС. "Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права", - заявив речник ЄС з міжнародних відносин Петер Стано.

Москва раніше стверджувала, що Керченська протока та підхід до неї не потрапляють зони, які блокуватимуть через військові навчання.