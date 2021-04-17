 Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про ″особливу тривогу″ | Новини й аналітика зі світу політики: оцінки, прогнози, коментарі | DW | 20.04.2021

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Світ

Дії Росії у Чорному морі: США кажуть про "особливу тривогу"

У Державному департаменті США заявили про глибоку занепокоєність планами РФ заблокувати окремі акваторії в Чорному морі.

Нед Прайс, офіційний представник Державного департаменту Сполучених Штатів

Нед Прайс, офіційний представник Державного департаменту Сполучених Штатів

США висловили глибоку занепокоєність планами Росії заблокувати рух іноземних військових кораблів та державних суден у деяких частинах Чорного моря, зокрема поблизу анексованого Криму та Керченської протоки. Про це йдеться у заяві офіційного представника Державного департаменту Сполучених Штатів Неда Прайса, опублікованій у понеділок, 19 квітня, на сайті відомства.

"Цей крок являє собою чергову неспровоковану ескалацію напруженості в рамках тривалої кампанії Москви з підриву та дестабілізації України", - наполягають у Держдепі, додаючи, що у минулому Росія неодноразово вдавалася до агресивних дій проти українських суден і заважала доступу до українських портів в Азовському морі, завдаючи шкоди міжнародній торгівлі України.

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"Такий розвиток подій викликає особливу тривогу на тлі достовірних повідомлень про накопичення російських військ в окупованому Криму та довкола кордонів України, чисельність яких досягла рівня, небаченого з часів російського вторгнення у 2014 році, та інших провокаційних дій з боку очолюваних Росією сил на лінії зіткнення", - зазначив представник Державного департаменту.

НАТО та ЄС вже закликали не блокувати Азов

Раніше у НАТО також висловили стурбованість намірами Росії обмежити доступ до деяких районів Чорного моря і закликали Москву забезпечити вільний доступ до українських портів у Азовському морі, а також свободу судноплавства.

Із критикою планів Кремля виступили і у ЄС. "Це рішення порушує свободу судноплавства, гарантовану Конвенцією ООН з морського права. ЄС очікує від Росії забезпечення безперешкодного та вільного проходу в Азовське море та з нього відповідно до міжнародного права", - заявив речник ЄС з міжнародних відносин Петер Стано.

Москва раніше стверджувала, що Керченська протока та підхід до неї не потрапляють зони, які блокуватимуть через військові навчання.

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