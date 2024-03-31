Діагностували грижу: Нетаньяху очікує швидко відновитися

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху увечері 31 березня буде прооперований. У нього дагностували грижу під час планового огляду.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху на пресконференції у неділю, 31 березня, заявив, що очікує повного та швидкого відновлення після операції, запланованої на цей день.

"Я запевняю вас, що я успішно пройду це лікування і дуже швидко повернуся до роботи", - сказав він, цитує Reuters.

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Раніше у офісі ізраїльського прем'єра повідомили, що у Нетаньяху під час планового огляду діагностували грижу. Операцію йому мають зробити у неділю увечері під загальним наркозом.

Обов'язки прем'єр-міністра Ізраїлю тимчасово виконуватиме віце-прем'єр-міністр, міністр юстиції країни Ярів Левін.

Минулого року 74-річний Нетаньяху переніс операцію з імплантації кардіостимулятора, нагадує dpa.