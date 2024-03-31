Протести в Ізраїлі: поліція застосувала водомети

Тисячі ізраїльтян взяли участь в акції протесту і вимагали відставки прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху та повернення заручників, захоплених під час атаки терористів ХАМАСу в 2023 році.

В Ізраїлі в суботу, 30 березня, відбулися масові протести проти політики уряду правоконсервативного прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху. У Тель-Авіві тисячі демонстрантів вимагали проведення дострокових виборів і повернення додому всіх заручників, які досі утримуються в Секторі Гази терористами ісламістського руху ХАМАС з часу атаки на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Як повідомляє dpa, після сутичок учасників протестної акції з поліцейськими затримано 16 осіб, поліція також застосувала водомети проти протестувальників, які перекрили рух на трасі Аялон.

Акції під гаслом "Поверніть їх додому негайно!" пройшли також в інших містах Ізраїлю, зокрема в Єрусалимі, де демонстранти намагалися прорвати поліцейський кордон біля резиденції Нетаньяху. У акції в Кейсарії взяв участь колишній керівник ізраїльської військової розвідки генерал Амос Малка, який закликав Нетаньяху піти у відставку.

31 березня мають продовжитися непрямі переговори між Ізраїлем і ХАМАСом у столиці Єгипту Каїрі. Посередниками між делегаціями виступають США, Катар і Єгипет.

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До Сектора Гази вирушили кораблі з гуманітарною допомогою

З кіпрського порту Ларнака у бік Сектора Гази прямують судна з вантажем у 400 тонн продовольства на борту.

Флотилія була організована двома благодійними організаціями: американською World Central Kitchen та іспанською Open Arms. Це вже друге постачання гуманітарної допомоги до Сектору Гази морем.

Атака ХАМАС на Ізраїль

7 жовтня 2023 року радикальний рух ісламізму ХАМАС, визнаний в Євросоюзі та США терористичною організацією, здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Терористи завдали масованого ракетного удару по Ізраїлю і, вторгнувшись на його територію, влаштували наймасовішу розправу над мирним населенням в історії сучасної ізраїльської держави. Її жертвами стали 1400 людей. Бойовики також захопили понад 200 заручників та вивезли їх до Сектору Гази.

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Ізраїль у відповідь оголосив війну ХАМАСу. Армія країни завдає масованих ударів по цьому густонаселеному палестинському регіону, що знаходиться під владою ХАМАС, а також проводить наземну військову операцію. За повідомленнями підконтрольних ХАМАСу служб охорони здоров'я, у Секторі Гази загинули понад 32 тисячі осіб. Підтвердити ці дані за незалежними джерелами неможливо.